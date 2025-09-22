 Trofeo Kopa para Lamine Yamal: Reacción de Nicki Nicole
¿Se terminó el amor? Lamine Yamal gana Trofeo Kopa y así reacciona Nicki Nicole

La relación entre Yamal y Nicki Nicole ha estado constantemente en el foco mediático debido a la diferencia de edad y el contraste entre sus carreras.

Lamine Yamal y Nicki Nicole, Redes sociales
Lamine Yamal y Nicki Nicole / FOTO: Redes sociales

La gala del Balón de Oro 2025 dejó múltiples momentos para recordar, desde la coronación de las máximas figuras del fútbol mundial hasta la consagración de los talentos jóvenes. Sin embargo, uno de los episodios más comentados fuera del terreno deportivo fue la ausencia de la cantante argentina Nicki Nicole en la ceremonia, a la que asistió el futbolista español Lamine Yamal, flamante ganador del Trofeo Kopa.

El triunfo de Lamine Yamal

Con apenas 18 años, Lamine Yamal se llevó el Trofeo Kopa, distinción otorgada al mejor futbolista joven del mundo. El delantero del FC Barcelona fue ovacionado en el Théâtre du Châtelet de París al recibir el galardón, consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol europeo.

Yamal, quien ya ha deslumbrado en la selección española y en la liga, expresó su emoción tras recibir el premio: "Este es un sueño hecho realidad. Agradezco a mi club, a mi familia y a quienes han confiado en mí".

Más allá del reconocimiento deportivo, lo que llamó la atención fue la ausencia de Nicki Nicole, cantante argentina y pareja del joven jugador, con quien ha sido visto en distintas ocasiones durante el último año.

La intérprete, que suele acompañar a Yamal en eventos importantes, no estuvo presente en la alfombra roja ni en la ceremonia, lo que encendió especulaciones sobre una posible ruptura.

En redes sociales, fanáticos y medios de espectáculo no tardaron en preguntar: "¿Dónde está Nicki Nicole?", mientras otros aseguraban que la ausencia de la artista era una señal de que la relación podría haber llegado a su fin.

"Ganó el Trofeo Kopa, pero perdió a Nicki", fue uno de los mensajes que más se repitió entre internautas. Otros, sin embargo, pidieron cautela y recordaron que la artista argentina se encuentra enfocada en su agenda musical y presentaciones, lo que podría explicar su ausencia en París, aunque muchos comentaron que ella se había enfocado en subir selfies en sus redes sociales y no felicitar a su novio.

Foto embed
Nicki Nicole - Redes sociales

La relación entre Yamal y Nicki Nicole ha estado constantemente en el foco mediático debido a la diferencia de edad y el contraste entre sus carreras: él, una joven estrella del fútbol en ascenso; ella, una de las cantantes más reconocidas de la música urbana en Latinoamérica.

