Denuncian amenazas a expareja de B-King tras su asesinato

La conmoción en Colombia por el asesinato del cantante de música urbana Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, sigue creciendo. A la tragedia se suma ahora la denuncia de su expareja, la reconocida DJ y empresaria Marcela Reyes, quien aseguró que ha recibido amenazas de muerte en su contra y en contra de su hijo de 7 años, tras el hallazgo del cuerpo del artista.
El pasado fin de semana, las autoridades reportaron el hallazgo sin vida de B-King y del también músico Jorge Luis Herrera Lemos, más conocido como Regio Clown, en una zona rural de Colombia. Los dos artistas habían sido reportados como desaparecidos días antes, y la noticia de su asesinato desató indignación en el mundo del espectáculo y entre sus seguidores.
Amenazas de muerte
En medio del dolor por la pérdida, Marcela Reyes hizo pública la difícil situación que enfrenta. La DJ, conocida por su trayectoria en la música electrónica y por su papel como empresaria, denunció que ha recibido mensajes intimidatorios en los que no solo la señalan, sino que también amenazan con atentar contra su pequeño hijo.
Según relató, las intimidaciones se habrían intensificado tras confirmarse la muerte de B-King.
"Esto va más allá del dolor personal. Es un tema de seguridad y de miedo por la vida de mi hijo. Exijo a las autoridades protección y que se investigue de dónde vienen estas amenazas", declaró Reyes en entrevistas con medios locales.
La expareja del artista pidió respeto en este momento tan delicado y reiteró que su prioridad es la integridad de su familia. Asimismo, manifestó su esperanza de que las investigaciones en torno al asesinato de B-King y Regio Clown avancen con celeridad y se esclarezca qué ocurrió realmente con ambos músicos.
El caso ha generado gran impacto en la opinión pública, no solo por la violencia del crimen, sino también por el clima de incertidumbre que viven sus allegados. Tanto la familia de Bayron Sánchez como la de Jorge Luis Herrera han solicitado justicia y garantías de seguridad.
Mientras tanto, las autoridades colombianas continúan con las pesquisas para determinar quiénes estuvieron detrás de los asesinatos y cuál fue el móvil del doble crimen que ha enlutado al género urbano.
La denuncia de Marcela Reyes pone en evidencia el difícil entorno de amenazas y riesgos que rodea a los familiares de las víctimas, y abre un nuevo capítulo en una tragedia que mantiene en vilo a la escena musical en Colombia.
