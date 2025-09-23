 Denuncian amenazas a expareja de B-King tras su asesinato
Farándula

Expareja de B-King denuncia amenazas tras el asesinato del artista colombiano

A la trágica muerte de los cantantes B-King y Regio Clown, se suma ahora la denuncia de Marcela Reyes, quien aseguró recibir amenazas de muerte contra ella y su hijo de 7 años.

Compartir:
B-King Marcela Reyes, Redes sociales
B-King Marcela Reyes / FOTO: Redes sociales

La conmoción en Colombia por el asesinato del cantante de música urbana Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, sigue creciendo. A la tragedia se suma ahora la denuncia de su expareja, la reconocida DJ y empresaria Marcela Reyes, quien aseguró que ha recibido amenazas de muerte en su contra y en contra de su hijo de 7 años, tras el hallazgo del cuerpo del artista.

El pasado fin de semana, las autoridades reportaron el hallazgo sin vida de B-King y del también músico Jorge Luis Herrera Lemos, más conocido como Regio Clown, en una zona rural de Colombia. Los dos artistas habían sido reportados como desaparecidos días antes, y la noticia de su asesinato desató indignación en el mundo del espectáculo y entre sus seguidores.

Amenazas de muerte

En medio del dolor por la pérdida, Marcela Reyes hizo pública la difícil situación que enfrenta. La DJ, conocida por su trayectoria en la música electrónica y por su papel como empresaria, denunció que ha recibido mensajes intimidatorios en los que no solo la señalan, sino que también amenazan con atentar contra su pequeño hijo.

Según relató, las intimidaciones se habrían intensificado tras confirmarse la muerte de B-King.

"Esto va más allá del dolor personal. Es un tema de seguridad y de miedo por la vida de mi hijo. Exijo a las autoridades protección y que se investigue de dónde vienen estas amenazas", declaró Reyes en entrevistas con medios locales.

Foto embed
Marcela Reyes - Redes sociales

La expareja del artista pidió respeto en este momento tan delicado y reiteró que su prioridad es la integridad de su familia. Asimismo, manifestó su esperanza de que las investigaciones en torno al asesinato de B-King y Regio Clown avancen con celeridad y se esclarezca qué ocurrió realmente con ambos músicos.

El caso ha generado gran impacto en la opinión pública, no solo por la violencia del crimen, sino también por el clima de incertidumbre que viven sus allegados. Tanto la familia de Bayron Sánchez como la de Jorge Luis Herrera han solicitado justicia y garantías de seguridad.

Mientras tanto, las autoridades colombianas continúan con las pesquisas para determinar quiénes estuvieron detrás de los asesinatos y cuál fue el móvil del doble crimen que ha enlutado al género urbano.

La denuncia de Marcela Reyes pone en evidencia el difícil entorno de amenazas y riesgos que rodea a los familiares de las víctimas, y abre un nuevo capítulo en una tragedia que mantiene en vilo a la escena musical en Colombia.

Foto embed
Marcela Reyes - Redes sociales

Mira también:

@emisorasunidas897

Ministro de Gobernación respalda a jefa de Comisaría que se hizo viral por su corte de cabello. . . #Gobernacion #Viral #Comisaria #PNC

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Paso cerrado en ruta Hincapié - Santa Inés por derrumbest
Nacionales

Paso cerrado en ruta Hincapié - Santa Inés por derrumbes

07:08 AM, Sep 23
Lionel Messi felicita a Dembélé por su Balón de Orot
Deportes

Lionel Messi felicita a Dembélé por su Balón de Oro

06:59 AM, Sep 23
El Ayuntamiento de Barcelona niega la licencia al Spotify Camp Nout
Deportes

El Ayuntamiento de Barcelona niega la licencia al Spotify Camp Nou

07:16 AM, Sep 23
Líder pandillero el Lobo sigue en Renovación 1; Gobierno impugna nueva orden de trasladot
Nacionales

Líder pandillero "el Lobo" sigue en Renovación 1; Gobierno impugna nueva orden de traslado

04:38 PM, Sep 22

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de Guatemalaredes sociales#liganacionalEE.UU.Mundial 2026JusticiaFutbol GuatemaltecoLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos