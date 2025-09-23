Hija de Pink brilla al interpretar canción de su madre

Aunque Pink sigue siendo una estrella de rock, es su hija quien ahora acapara los titulares al ser captada siguiendo los pasos de su famosa mamá.
La cantante y Willow Hart , de 14 años (a quien comparte con su esposo Carey Hart ), realizaron un dueto sorpresa en el espectáculo de Hugh Jackman.
En su serie de conciertos From New York, with Love en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York, el actor, de 56 años, presentó a una invitada especial: Pink y la hermosa joven.
El dúo de madre e hija subió al escenario con Jackman el sábado 20 de septiembre para interpretar dos canciones especiales, incluida la canción de The Greatest Showman "A Million Dreams", originalmente cantada por Michelle Williams , Ziv Zaifman y, por supuesto, el propio Jackman en la película.
El trío también combinó sus talentos para darle su toque a un clásico éxito de Pink, "Who Knew". Luciendo un vestido de gala rojo, Willow mostró su floreciente voz, tomando la iniciativa en el coro de la última canción del álbum de 2006 de su madre, I'm Not Dead .
Después de que Pink, de 46 años, compartiera imágenes del momento especial en Instagram , el entrenador vocal de las estrellas, Eric Vetro, comentó:
"¡❤️?❤️Eso sí que es una familia talentosa! ¡Willow, realmente tienes los mágicos y poderosos genes de las cuerdas vocales de tu madre!❤️?❤️".
Hermosa como su mamá
El esposo Pink, Carey Hart, compartió un cliché en Instagram de sus dos hijos, su hijo Jameson, de 8 años, y su hija Willow, de 14 años, durante su primer día de escuela el jueves 4 de septiembre.
En el posteo, vemos a la adolescente con un top corto rosa con jeans azules con un cinturón blanco. Estaba sosteniendo una botella de agua en una mano mientras posaba para la foto con una ligera sonrisa en su rostro.
En la leyenda, el orgulloso padre, de 50 años, señaló que Willow "creció y dio el primer paso importante en la búsqueda de su sueño".
"¡El primer día de la escuela para el niño! Tan loco que Willz comienza la escuela hoy. Mi niña crece y da el primer paso importante para perseguir su sueño. Algún día estarás en Broadway. Muy orgulloso de ti", escribió.