 Hija de Pink brilla al interpretar canción de su madre
Farándula

Hija de Pink se roba el show al cantar un tema de su mamá

Convertida en una hermosa joven de 14 años, Willow deslumbró a todos un dueto sorpresa durante el espectáculo de Hugh Jackman.

Compartir:
Pink y sus hijos, Instagram
Pink y sus hijos / FOTO: Instagram

Aunque Pink sigue siendo una estrella de rock, es su hija quien ahora acapara los titulares al ser captada siguiendo los pasos de su famosa mamá.

La cantante y Willow Hart , de 14 años (a quien comparte con su esposo Carey Hart ), realizaron un dueto sorpresa en el espectáculo de Hugh Jackman.

En su serie de conciertos From New York, with Love en el Radio City Music Hall de la ciudad de Nueva York, el actor, de 56 años, presentó a una invitada especial: Pink y la hermosa joven.

El dúo de madre e hija subió al escenario con Jackman el sábado 20 de septiembre para interpretar dos canciones especiales, incluida la canción de The Greatest Showman "A Million Dreams", originalmente cantada por Michelle Williams , Ziv Zaifman y, por supuesto, el propio Jackman en la película.

El trío también combinó sus talentos para darle su toque a un clásico éxito de Pink, "Who Knew". Luciendo un vestido de gala rojo, Willow mostró su floreciente voz, tomando la iniciativa en el coro de la última canción del álbum de 2006 de su madre, I'm Not Dead .

Después de que Pink, de 46 años, compartiera imágenes del momento especial en Instagram , el entrenador vocal de las estrellas, Eric Vetro, comentó:

"¡❤️?❤️Eso sí que es una familia talentosa! ¡Willow, realmente tienes los mágicos y poderosos genes de las cuerdas vocales de tu madre!❤️?❤️".  

Hermosa como su mamá

El esposo Pink, Carey Hart, compartió un cliché en Instagram de sus dos hijos, su hijo Jameson, de 8 años, y su hija Willow, de 14 años, durante su primer día de escuela el jueves 4 de septiembre.

En el posteo, vemos a la adolescente con un top corto rosa con jeans azules con un cinturón blanco. Estaba sosteniendo una botella de agua en una mano mientras posaba para la foto con una ligera sonrisa en su rostro.

En la leyenda, el orgulloso padre, de 50 años, señaló que Willow "creció y dio el primer paso importante en la búsqueda de su sueño".

"¡El primer día de la escuela para el niño! Tan loco que Willz comienza la escuela hoy. Mi niña crece y da el primer paso importante para perseguir su sueño. Algún día estarás en Broadway. Muy orgulloso de ti", escribió.

Foto embed
Hija de Pink - Instagram

En Portada

VIDEO. Diputados intercambian señalamientos por nexo con pandillast
Nacionales

VIDEO. Diputados intercambian señalamientos por nexo con pandillas

08:17 PM, Sep 23
Canciller guatemalteco se reúne con subsecretario de Estado de EE. UU.t
Nacionales

Canciller guatemalteco se reúne con subsecretario de Estado de EE. UU.

05:39 PM, Sep 23
Municipal le da la bienvenida a su casa a Selección Nacionalt
Deportes

Municipal le da la bienvenida a su casa a Selección Nacional

06:55 PM, Sep 23
Pennywise regresa: IT: Bienvenidos a Derry presenta su primer tráilert
Farándula

Pennywise regresa: "IT: Bienvenidos a Derry" presenta su primer tráiler

06:20 PM, Sep 23

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosEE.UU.redes socialesNoticias de Guatemala#liganacionalMundial 2026JusticiaReal MadridFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos