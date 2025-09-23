Kenia Os Reacciona al Cambio de Look de Peso Pluma

El cantante mexicano Peso Pluma volvió a estar en el centro de la conversación pública luego de mostrar un cambio de imagen que no pasó desapercibido entre sus seguidores. El intérprete de corridos tumbados apareció en un video compartido en TikTok luciendo un corte de cabello totalmente distinto al que había mantenido en los últimos años.
En las imágenes, el artista aparece disfrutando de un momento casual junto a la piscina de su casa. Con camiseta blanca, shorts deportivos, calcetas altas y sandalias, el cantante dejó ver su nuevo estilo.
@therealpesopluma
👨🏻🦲♬ JAY VERSACE SEEN - JAY VERSACE
Se trata de un corte de cabello tipo buzzcut, mucho más corto de lo habitual y que rompe por completo con la melena que se había convertido en uno de sus sellos personales. La primera en reaccionar fue la cantante Kenia Os, pareja de Peso Pluma, quien con un breve pero significativo mensaje en redes sociales expresó: "Te amo".
El artista no tardó en responder con un afectuoso "TE AMO MIAMOOOOR" acompañado de varios emojis de corazones, dejando en claro la cercanía y complicidad que mantienen. Las palabras de la intérprete no pasaron inadvertidas para los fanáticos, quienes destacaron la "buena mano" de Kenia en la vida del cantante y aseguraron que este cambio simboliza una etapa de renovación.
Algunos usuarios incluso relacionaron la transformación con la posible llegada de un nuevo álbum o con el inicio de un ciclo artístico distinto. Aunque gran parte de los seguidores aplaudió el nuevo look, no faltaron los comentarios nostálgicos de quienes preferían la imagen anterior de Peso Pluma.
"¿Dónde quedó el ‘un león nunca se corta la melena’?", escribió un internauta, mientras otros bromearon diciendo que parecía un estudiante al que "regañaron en la escuela".
Sin embargo, otros fanáticos lo elogiaron y aseguraron que luce más fresco y renovado, destacando que un artista de su talla debe reinventarse constantemente para seguir sorprendiendo al público.