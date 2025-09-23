Video B-King denunciando a Marcela Reyes antes de su muerte

La tarde del lunes 22 de septiembre, las autoridades confirmaron que los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera fueron encontrados muertos en el municipio de Cocotitlán, Estado México, a unos 50 km de la capital mexicana.
El cantante colombiano denunció haber recibido amenazas por parte de su expareja, DJ Marcela Reyes, meses antes de que presuntamente lo asesinaran.
En el clip, publicado por el medio y por ‘Lo sé todo Colombia’, B-King declaró que había "ido a la Fiscalía General de la Nación", en Colombia, "a ponerle una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas de parte de ella y de su equipo de trabajo vía chat de WhatsApp".
"En pocas palabras, disfrazadas de cordialidad, me dejan saber que debo quedarme callado, o sea, me están negando el derecho a la libre expresión y me están intimidando para yo no hablar. Ninguna persona debe ser intimidada por contar su historia y las cosas que suceden", expresó.
La petición de que guardara silencio acerca de lo que vivió en la relación, puntualizó, presuntamente vendría del hombre con el que Reyes mantenía ya un romance.
"Acá dice que debo quedarme callado porque me manda una razón del novio de ella, de la señora Marcela Reyes, que está en la cárcel. Yo no sé quién sea esa persona, no me interesa meter aquí a terceros", denunció.
"Temo por mi vida -por eso tengo que hablar por este medio-, por la de los míos, por la de los que me rodean. Así que cualquier cosa que me pase a mí o cualquier miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes", sentenció.
Detalles de la desaparición
Desde el martes 16 de septiembre los músicos, conocidos respectivamente como B-King y DJ Regio Clown, habían sido reportados como desaparecidos.
El último registro que se tenía de su paradero, a través de sus redes sociales, era en un gimnasio de Polanco, un barrio acomodado de la capital mexicana.
Los artistas se presentaron el 14 de septiembre en la discoteca ElectroLab como parte de una serie de conciertos que debían ofrecer en Ciudad de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las cancillerías de ambos países estaban colaborando en la investigación.
Las autoridades no han revelado detalles sobre posibles responsables ni sobre las causas del homicidio de B-King y Regio Clown.
Según la Fiscalía, los cuerpos fueron hallados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán y ahora se ha confirmado su identidad.