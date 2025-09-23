Susana Zabaleta: Recibida con gritos y abucheos en México

Susana Zabaleta vivió un momento incómodo este fin de semana al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde fue recibida con abucheos y gritos por parte de un grupo de personas que la esperaban en la terminal.
De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la actriz y cantante arribó acompañada de personal de seguridad y, mientras caminaba hacia la salida, varios periodistas comenzaron a lanzarle reclamos y expresiones de desaprobación.
Aunque la artista intentó mantener la calma y continuar su camino sin responder a las provocaciones, las imágenes muestran su incomodidad ante la situación.
Susana Zabaleta fue abucheada por la prensa que se encontraba en el lugar, esto tras una parodia que hizo Ricardo Pérez, su novio, sobre los programas de espectáculos.
Al pasar por los pasillos del AICM, algunos reporteros, lejos de abordarla para preguntarle sobre su trabajo o incluso sobre la polémica con su pareja, comenzaron a gritar: "¡Prensa libre!".
Algunos reporteros decidieron seguirla y cuestionarla sobre la protesta, preguntándole su opinión respecto a las burlas que hizo Ricardo Pérez contra periodistas. La respuesta de la soprano fue clara:
"¿Por qué no esperaron a Ricardo? Llegó a las 8 de la mañana. No tiene nada que ver mi carrera con Ricardo", comentó Susana Zabaleta.
Reacciona a los abucheos
Susana Zabaleta se defendió de los ataques que sufrió esta tarde a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México.
La cantante soprano utilizó su cuenta de Instagram para defenderse y señalar la misoginia que recibió.
"Señoras y señores: eso es misoginia aquí y en todas partes del mundo; a eso se le llama misoginia" dijo tajante.
La novia de Ricardo Pérez dijo que ella no tiene la culpa de los millones de vistas que tienen los videos de ‘La Cotorrisa’. Y pidió a la prensa que si tienen algo que reprocharle al influencer se lo digan a él.
"Si tienen algo que decirle, díganselo a Ricardo", aseveró.
Después de su video, Ricardo Pérez reapareció desde sus historias de Instagram, enviando un mensaje contundente tras la controversia que se ha desatado entre la pareja y algunos reporteros.
"La prensa digna yéndose con todo a Susana por una crítica que hicimos nosotros. Rífense poniendo las fechas de Susana en todos los posts de la prensa digna", escribió.