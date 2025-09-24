Integrante de Bohemia Suburbana se Une a los Grammy

El músico guatemalteco Juan Carlos Barrios, integrante de la emblemática banda rock Bohemia Suburbana, anunció con orgullo su incorporación como nuevo miembro de la Recording Academy / GRAMMYs Class of 2025.
A través de sus redes sociales expresó: "Me siento muy agradecido por la invitación y por haber aceptado unirme a la Recording Academy / GRAMMYs Class of 2025. Es un paso importante en mi camino musical y una oportunidad de aportar mi voz dentro del proceso de los GRAMMYs, al mismo tiempo que aprendo y crezco junto a colegas que admiro. La fuerza de la Academia está en su diversidad de géneros, experiencias y voces. Con mucha ilusión llevo también la perspectiva de Guatemala y Centroamérica, para seguir celebrando la música que nos une".
¿Qué representa la Clase de Nuevos Miembros de la Academia?
Cada año, la Recording Academy extiende invitaciones a artistas, productores, compositores, ingenieros y profesionales de la industria musical para convertirse en miembros (votantes o profesionales). La Class of 2025 consta de cerca de alrededor de 3,600 nuevos miembros invitados, como parte de un esfuerzo por mantener la comunidad musical diversa e inclusiva.
Ser parte de esta clase implica, entre otras cosas:
· Derecho a votar en las nominaciones y premiaciones GRAMMY (para quienes poseen membresía de votante).
· Participar activamente en iniciativas, comités, mentorías y redes profesionales de la Academia.
· Tener presencia en el proceso de premiación y ayudar a representar la diversidad artística de sus regiones.
Según la Academia, estas nuevas invitaciones subrayan su compromiso con la diversidad, equidad e inclusión dentro de los géneros, las experiencias y las voces que integran la industria musical.
La entrada de Juan Carlos Barrios a la clase de nuevos miembros de la Academia no solo representa un logro personal, sino también un paso significativo para la visibilización de la música guatemalteca y centroamericana en espacios internacionales.
En las redes sociales de los GRAMMY se informó que la primera votación inicia el 3 de octubre de 2025.
Los premios entregados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos se llevarán a cabo el 1 de febrero de 2026. De nueva cuenta, celebrarán la excelencia en logros discográficos.
La fecha de anuncio de nominados a los Grammys 2026 se dará a conocer viernes 7 de noviembre de 2025.
