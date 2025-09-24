 Integrante de Bohemia Suburbana se Une a los Grammy
Farándula

Integrante de Bohemia Suburbana se une a la Clase de Nuevos Miembros de los Grammy

Juan Carlos Barrios, de Bohemia Suburbana, da la grata noticia que se integra a la Recording Academy / GRAMMYs Class of 2025. Conoce los detalles.

Compartir:
Juan Carlos Barrios de Bohemia Suburbana, Foto Sandy Sandoval
Juan Carlos Barrios de Bohemia Suburbana / FOTO: Foto Sandy Sandoval

El músico guatemalteco Juan Carlos Barrios, integrante de la emblemática banda rock Bohemia Suburbana, anunció con orgullo su incorporación como nuevo miembro de la Recording Academy / GRAMMYs Class of 2025.

A través de sus redes sociales expresó: "Me siento muy agradecido por la invitación y por haber aceptado unirme a la Recording Academy / GRAMMYs Class of 2025. Es un paso importante en mi camino musical y una oportunidad de aportar mi voz dentro del proceso de los GRAMMYs, al mismo tiempo que aprendo y crezco junto a colegas que admiro. La fuerza de la Academia está en su diversidad de géneros, experiencias y voces. Con mucha ilusión llevo también la perspectiva de Guatemala y Centroamérica, para seguir celebrando la música que nos une".

¿Qué representa la Clase de Nuevos Miembros de la Academia?

Cada año, la Recording Academy extiende invitaciones a artistas, productores, compositores, ingenieros y profesionales de la industria musical para convertirse en miembros (votantes o profesionales). La Class of 2025 consta de cerca de alrededor de 3,600 nuevos miembros invitados, como parte de un esfuerzo por mantener la comunidad musical diversa e inclusiva.

Ser parte de esta clase implica, entre otras cosas:

·         Derecho a votar en las nominaciones y premiaciones GRAMMY (para quienes poseen membresía de votante).

·         Participar activamente en iniciativas, comités, mentorías y redes profesionales de la Academia.

·         Tener presencia en el proceso de premiación y ayudar a representar la diversidad artística de sus regiones.

Según la Academia, estas nuevas invitaciones subrayan su compromiso con la diversidad, equidad e inclusión dentro de los géneros, las experiencias y las voces que integran la industria musical.

La entrada de Juan Carlos Barrios a la clase de nuevos miembros de la Academia no solo representa un logro personal, sino también un paso significativo para la visibilización de la música guatemalteca y centroamericana en espacios internacionales.

En las redes sociales de los GRAMMY se informó que la primera votación inicia el 3 de octubre de 2025.

Los premios entregados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos se llevarán a cabo el 1 de febrero de 2026. De nueva cuenta, celebrarán la excelencia en logros discográficos.

La fecha de anuncio de nominados a los Grammys 2026 se dará a conocer viernes 7 de noviembre de 2025. 

Mira también:

@emisorasunidas897

Presidente Bernardo Arévalo comparte parte de su primer día en Nueva York. . . #BernardoArevalo #Arevalo #Presidente #Viral

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Diputado presenta querella contra procurador de Derechos Humanost
Nacionales

Diputado presenta querella contra procurador de Derechos Humanos

05:18 PM, Sep 24
El guatemalteco Lester Martínez abre su corazón y habla del mal ejemplo que fue para muchos niñost
Deportes

El guatemalteco Lester Martínez abre su corazón y habla "del mal ejemplo" que fue para muchos niños

03:50 PM, Sep 24
Futuro judicial de Zamora en manos de la CSJ: ¿nuevo juicio o condena ratificada?t
Nacionales

Futuro judicial de Zamora en manos de la CSJ: ¿nuevo juicio o condena ratificada?

03:18 PM, Sep 24
Premios Juventud 2025: dónde verlos y nominados t
Farándula

Premios Juventud 2025: dónde verlos y nominados

04:36 PM, Sep 24

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidosredes socialesEE.UU.Noticias de GuatemalaMundial 2026#liganacionalJusticiaSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos