Kelton D: Influencer Acusado de Agresión a Anciano en Japón

El creador de contenido español Kelton D, conocido por sus transmisiones en vivo y retos de viaje, se encuentra en el ojo del huracán tras un video que lo muestra empujando a un hombre de la tercera edad en un tren de Japón.
El incidente, que quedó registrado durante una transmisión en directo, ha generado indignación entre el público japonés e internacional, así como múltiples debates sobre respeto, normas sociales y responsabilidad digital.
¿Qué sucedió?
El incidente ocurrió mientras Kelton D realizaba un streaming en vivo desde un vagón de tren en la ciudad de Fukuoka.
En el video se aprecia que el influencer estaba ocupando un asiento reservado para personas mayores o embarazadas, y hacía ruido o gestos que molestaron a otros pasajeros. Un hombre de la tercera edad se acercó y le exigió que cediera el asiento o guardara silencio —según versiones del video— y lo increpó por su comportamiento.
Al sentirse confrontado, Kelton D reaccionó empujando al hombre en al menos dos ocasiones, como se ve en la grabación, con movimientos que han sido calificados como agresivos.
El video también muestra que el anciano intentó golpearlo hasta tres veces, según la versión difundida por el streamer, lo que él afirma motivó su reacción defensiva.
Reacción del influencer: disculpas y versión
Tras la viralización del video, Kelton D emitió una disculpa pública en redes sociales. Admitió que su comportamiento "no fue el más correcto", pero aseguró que actuó bajo presión ante una supuesta agresión verbal o física previa por parte del hombre mayor.
En su declaración explicó que la situación fue una "mala experiencia" y evitó generalizar, señalando que suele tener un gran respeto por Japón: "En Japón, la gente es muy respetuosa y amable... pero tuve que vivir este episodio en ese tren".
Kelton también culpó parcialmente al pasajero por "ser grosero" e intentar tocarlo, aunque reconoció que empujar fue una reacción inapropiada.
Por el momento, el influencer ha sido sancionado en la plataforma de streaming Kick (donde realizaba el directo), aunque la duración y severidad de la sanción aún no se han hecho públicas.
¿Quién es Kelton D?
Kelton D, también conocido como "Kelton Live" en plataformas como Twitch, es un streamer español que ha ganado notoriedad por sus transmisiones de viajes y retos en tiempo real alrededor del mundo.
Su contenido combina entretenimiento, experiencias personales y retos extremos, lo que le ha permitido construir una base considerable de seguidores.
Su proyecto actual era recorrer Japón durante 30 días con un presupuesto mínimo —100 euros— como parte de una serie en vivo, lo que lo llevó a situaciones complicadas y polémicas como la que ocurrió en el tren.
Mira también:
@emisorasunidas897
Presidente Bernardo Arévalo comparte parte de su primer día en Nueva York. . . #BernardoArevalo #Arevalo #Presidente #Viral♬ sonido original - Emisoras Unidas