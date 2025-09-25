 Bad Bunny amenazado de muerte en concierto en Puerto Rico
Farándula

Bad Bunny fue amenazado de muerte en uno de sus conciertos en Puerto Rico

Según medios internacionales, la persona presuntamente responsable ya habría sido identificada.

Compartir:
bad bunny, Instagram
bad bunny / FOTO: Instagram

En medio de su exitosa residencia de conciertos en San Juan, Puerto Rico, Bad Bunny fue blanco de una amenaza de muerte que tiene a sus miles de fans preocupados.

Según  informó el periodista independiente y exreportero de Telemundo, Jay Fonseca, la amenaza se realizó a través de las redes sociales.

La persona presuntamente responsable ya habría sido identificada y, según TMZ, se encontraba armada. Además, el periodista indicó que estuvo presente durante la última residencia del artista en Puerto Rico.

Esta fue transmitida a través del mundo entero e incluso los guatemaltecos tuvieron la oportunidad de verla por medio de la plataforma digital, Amazon. 

La alerta de seguridad era alta, ya que un sujeto había publicado en redes sociales que tenía la intención de atacar a Bad Bunny. Debido a esto, se activaron medidas de seguridad adicionales durante el show, según se muestra en un video que circula en redes sociales.

Por el momento, se desconoce si la persona responsable fue arrestada, pero si se llegó a dar a conocer que la seguridad en dicho concierto fue de máxima seguridad contando con la intervención del servicio secreto, el FBI e incluso el departamento de seguridad pública de Puerto Rico. 

Más detalles

Desde su debut en 2016, Bad Bunny ha pasado de ser una promesa del trap latino a convertirse en una superestrella global, sus canciones encabezan las listas de reproducción en todo el mundo y cada nuevo lanzamiento se convierte en tendencia.

El artista ha generado titulares no solo por su música, sino también por sus posturas políticas, en el pasado, fue crítico del gobierno de Donald Trump y llegó a declarar que no daría conciertos en Estados Unidos por temor a que sus fans fueran perseguidos por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

Bad Bunny empezó su gira especial el pasado 11 de julio y finalizó el 20 de septiembre, los 31 conciertos los ha celebrado en su país de nacimiento, en Puerto Rico, concretamente en San Juan.

Tras cerrar su maratón de conciertos en San Juan, Bad Bunny ha decidido tomarse un merecido descanso, aunque ya estaría trabajando en su próximo proyecto musical.

En Portada

PNC despide con honor a investigador fallecido durante enfrentamientot
Nacionales

PNC despide con honor a investigador fallecido durante enfrentamiento

05:17 PM, Sep 25
Selección Nacional: Federación revela detalles de boletería para partidos de noviembre t
Deportes

Selección Nacional: Federación revela detalles de boletería para partidos de noviembre

04:36 PM, Sep 25
La Miss Guatemala, Michelle Cohn llega a la alfombra de Premios Juventud con un look de infartot
Farándula

La Miss Guatemala, Michelle Cohn llega a la alfombra de Premios Juventud con un look de infarto

03:59 PM, Sep 25
Barcelona firma victoria de visitante ante Oviedot
Deportes

Barcelona firma victoria de visitante ante Oviedo

03:25 PM, Sep 25

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidosredes socialesNoticias de GuatemalaEE.UU.Mundial 2026#liganacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos