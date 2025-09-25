Bad Bunny amenazado de muerte en concierto en Puerto Rico

En medio de su exitosa residencia de conciertos en San Juan, Puerto Rico, Bad Bunny fue blanco de una amenaza de muerte que tiene a sus miles de fans preocupados.
Según informó el periodista independiente y exreportero de Telemundo, Jay Fonseca, la amenaza se realizó a través de las redes sociales.
La persona presuntamente responsable ya habría sido identificada y, según TMZ, se encontraba armada. Además, el periodista indicó que estuvo presente durante la última residencia del artista en Puerto Rico.
Esta fue transmitida a través del mundo entero e incluso los guatemaltecos tuvieron la oportunidad de verla por medio de la plataforma digital, Amazon.
La alerta de seguridad era alta, ya que un sujeto había publicado en redes sociales que tenía la intención de atacar a Bad Bunny. Debido a esto, se activaron medidas de seguridad adicionales durante el show, según se muestra en un video que circula en redes sociales.
Por el momento, se desconoce si la persona responsable fue arrestada, pero si se llegó a dar a conocer que la seguridad en dicho concierto fue de máxima seguridad contando con la intervención del servicio secreto, el FBI e incluso el departamento de seguridad pública de Puerto Rico.
Más detalles
Desde su debut en 2016, Bad Bunny ha pasado de ser una promesa del trap latino a convertirse en una superestrella global, sus canciones encabezan las listas de reproducción en todo el mundo y cada nuevo lanzamiento se convierte en tendencia.
El artista ha generado titulares no solo por su música, sino también por sus posturas políticas, en el pasado, fue crítico del gobierno de Donald Trump y llegó a declarar que no daría conciertos en Estados Unidos por temor a que sus fans fueran perseguidos por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
Bad Bunny empezó su gira especial el pasado 11 de julio y finalizó el 20 de septiembre, los 31 conciertos los ha celebrado en su país de nacimiento, en Puerto Rico, concretamente en San Juan.
Tras cerrar su maratón de conciertos en San Juan, Bad Bunny ha decidido tomarse un merecido descanso, aunque ya estaría trabajando en su próximo proyecto musical.