Demanda Millonaria a Bad Bunny por Su Residencia en PR

Demanda millonaria a Bad Bunny por su residencia en Puerto Rico

El dueño de "La Casita", pieza central de los conciertos del cantante, lo demandó por "enriquecimiento y uso indebido" a costas de la propiedad.

Bad Bunny, Instagram
Bad Bunny / FOTO: Instagram

Un hombre de 84 años cuya casa en el sureste de Puerto Rico sirvió de inspiración para la casa que se convirtió en un símbolo durante la residencia de Bad Bunny lo demandó el miércoles.

Román Carrasco Delgado, un viudo desempleado, pide al menos 6 millones de dólares por daños y angustia emocional. La demanda alega que "gran cantidad de personas" visita su hogar diariamente en la ciudad costera de Humacao para tomar fotos y videos, arrebatándole su privacidad.

"La Casita ha sido objeto de decenas y/o cientos de publicaciones en redes sociales y de venta de productos con la imagen de su propiedad, de las cuales éste no recibe ningún beneficio en general", afirma la demanda.

"Por el contrario, Don Román es objeto de comentarios e insinuaciones malintencionadas que no ocurrían previo a la publicación del video mencionado".

Un lugar de encuentro para los famosos

La casa de color salmón con detalles amarillos y una terraza fue presentada en el cortometraje de Bad Bunny que lanzó su álbum "Debí Tirar Más Fotos" en enero.

También sirvió como modelo para una casa de tamaño real apodada "La Casita" que se presentó en los 30 conciertos del cantante, donde celebridades y músicos que van desde LeBron James y Penélope Cruz hasta Residente y Belinda se reunieron y cantaron junto a la estrella del rap.

"No existe duda de que La Casita ha sido el escenario principal de los conciertos de Bad Bunny, en donde se han presentado una gran cantidad de artistas de calibre mundial", afirma la demanda.

La demanda también acusa a Bad Bunny y a tres empresas —Rimas Entertainment LLC; Move Concerts PR INC; y A1 Productions, LLC— de enriquecimiento ilícito.

Los representantes de Bad Bunny no han respondido hasta el momento a un mensaje en busca de comentarios.

Foto embed
La Casita Bad Bunny - Instagram

