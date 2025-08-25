Bad Bunny y Belinda: Baile Sensual que Enciende Redes

Bad Bunny y Belinda se convirtieron en tendencia en las redes sociales tras ser captados bailando muy sensual durante una presentación del cantante en Puerto Rico.
La residencia que Bad Bunny se encuentra haciendo en su país ha llamado la atención por tener a artistas invitados, entre ellos Penélope Cruz, Ricky Martin, Feid, el actor Austin Butler, Jon Hamm, el futbolista Kylian Mbappé.
A través de sus historias Belinda había anunciado que asistiría al concierto; sin embargo, sorprendió a sus seguidores al aparecer en cientos de videos que se han vuelto virales.
Los famosos protagonizaron un candente baile que muestra la química que hay entre ambos y que no ha tardado en viralizarse.
El momento más viral de la noche llegó cuando Bad Bunny se acercó a Belinda y le cantó la parte de la canción en la que la menciona directamente: "vuelves locos como Belinda".
Esta línea hace referencia a los romances pasados de la artista, en los que sus exparejas Christian Nodal y Lupillo Rivera llegaron a tatuarse su nombre o su rostro.
La residencia
No Me Quiero Ir de Aquí es el título que Bad Bunny le ha puesto a esta histórica residencia en su país. Son nada más y nada menos que 30 conciertos que se celebran exclusivamente los fines de semana entre el 11 de julio y el 14 de septiembre de 2025.
Este proyecto, que el propio Benito define como una "carta de amor" a su tierra natal, va más allá de lo musical. Es una celebración de la identidad puertorriqueña, una apuesta por el talento local y un impulso económico para la isla.
Los primeros nueve conciertos estuvieron reservados exclusivamente para residentes, quienes agotaron 80.000 entradas en solo ocho horas, generando más de 11 millones de dólares.
Musicalmente, Bad Bunny ha diseñado una experiencia única. Los conciertos incluyen referencias a géneros tradicionales como la plena, el jíbaro y la salsa, y rinden homenaje a figuras como Willie Colón y Héctor y Tito. Todo esto enmarcado en su último álbum, Debí Tirar Más Fotos, que también da nombre a su próxima gira mundial.