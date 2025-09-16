Cómo ver el show final de Bad Bunny en Guatemala

El cierre de la residencia No Me Quiero Ir de Aquí de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico promete ser un evento histórico. El cantante puertorriqueño ha decidido compartir este momento con el mundo entero a través de una transmisión en vivo por streaming.
Lo anterior permitirá a sus seguidores en Guatemala disfrutar del espectáculo en tiempo real. Cabe destacar que el concierto del boricua está programado para el viernes 20 de septiembre de 2025.
En Guatemala la transmisión del concierto comenzará a partir de las 18:30 horas. Esta oportunidad representa un gesto especial de cercanía con sus seguidores, quienes han acompañado al artista en cada etapa de su carrera.
La transmisión se realizará a través de Amazon Music, Twitch de Amazon Music y Prime Video, plataformas oficiales que se han aliado con el intérprete de "Un verano sin ti" para llevar el evento de manera gratuita a millones de pantallas alrededor del mundo. De esta forma, nadie tendrá que perderse el último concierto de una residencia que ha marcado pauta en la música latina.
Más del último concierto de Bad Bunny
La serie de presentaciones de No Me Quiero Ir de Aquí ha tenido un significado profundo para Bad Bunny y para Puerto Rico. Desde el inicio, el artista buscó que los habitantes de la isla tuvieran prioridad en la compra de boletos, reforzando la conexión con su tierra natal.
Este último show será, además, una celebración de la cultura boricua y de la trayectoria de uno de los artistas más influyentes de la actualidad.
La colaboración con Amazon también tiene un trasfondo social. A través de esta alianza se impulsan iniciativas de educación, tecnología y apoyo comunitario en Puerto Rico. Lo anterior se ve reflejado en programas STEM para estudiantes y docentes, proyectos agrícolas innovadores y el fortalecimiento de pequeños negocios con la plataforma comPRa Local.