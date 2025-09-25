 Adela Micha critica el pago de un patrocinador en video filtrado
Farándula

Filtran video de Adela Micha quejándose de cuánto paga un patrocinador

El micrófono de su programa estaba encendido y ella sin darse cuenta fue grabada mientras arremetía contra el pago de un anuncio.

Compartir:
Adela Micha, Instagram
Adela Micha / FOTO: Instagram

Luego de la polémica que generó con la entrevista que le realizó a Christian Nodal, Adela Micha vuelve a estar en el foco de la atención por un video donde se queja de un patrocinador.

A través de la cuenta de Twitter @catrina_nortena se filtró un video que fue grabado durante una emisión del programa "La Saga".

En el clip se observa a Adela Micha recibiendo instrucciones para hacer una mención pagada de un medicamento, sin embargo tiene un semblante molesto cuando le indican cómo tiene que hacer el anuncio.

Molesta le pregunta a su equipo "¿Cuánto me pagan de esto?" y ella misma responde que "Seguro una madre".

La actitud de Micha fue interpretada en redes sociales como una falta de respeto hacia el patrocinador, lo que motivó comentarios como "Debería Neurobión quitarle esa ‘madre’ de patrocinio" y "Pobres de los dueños de Neurobion, les ninguneó su producto".

Error viral

Este incidente se suma a antecedentes en los que Adela Micha ha estado en el centro de la atención pública. En diciembre de 2021, la periodista se volvió viral tras realizar comentarios sobre la salud de Silvia Pinal, quien había sido hospitalizada por Covid-19.

En aquella ocasión, Adela Micha solicitó a su equipo preparar una semblanza de la actriz, al considerar que su fallecimiento era inminente, sin percatarse de que el micrófono seguía abierto. La situación provocó reclamos, incluso de Alejandra Guzmán.

Además, está todo los comentarios que han generado la entrevista que le realizó a Nodal, donde ‘se disculpa’ con Cazzu por terminar con ella, pero también revela detalles de cuándo volvió a ver a Ángela Aguilar, un viaje que hicieron juntos y el día que se casaron en Roma.  

Esto provocó rumores de que, presuntamente, le ofrecieron dinero a la periodista para no publicar la entrevista, pero ella asegura que fue un proceso profesional donde el cantante Christian Nodal participó voluntariamente.

"Eso es absolutamente falso (...) Todo estuvo correctamente. Yo pedí una entrevista, él me la dio. Nadie le obligó a hablar, ni yo ni nadie", recalca la titular de La Saga.

En Portada

Condenados deberán indemnizar y publicar aclaratoria en caso Farruko Popt
Nacionales

Condenados deberán indemnizar y publicar aclaratoria en caso Farruko Pop

09:42 AM, Sep 25
FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026t
Deportes

FIFA presenta a las mascotas oficiales del Mundial 2026

09:56 AM, Sep 25
Arévalo se reúne con el Secretario General de la ONUt
Nacionales

Arévalo se reúne con el Secretario General de la ONU

07:45 AM, Sep 25
Investigan red de tráfico tras desaparición de migrante guatemaltecat
Nacionales

Investigan red de tráfico tras desaparición de migrante guatemalteca

08:23 AM, Sep 25

Temas

GuatemalaFútbolEstados Unidosredes socialesNoticias de GuatemalaEE.UU.Mundial 2026#liganacionalFutbol GuatemaltecoSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos