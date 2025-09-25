Adela Micha critica el pago de un patrocinador en video filtrado

Luego de la polémica que generó con la entrevista que le realizó a Christian Nodal, Adela Micha vuelve a estar en el foco de la atención por un video donde se queja de un patrocinador.
A través de la cuenta de Twitter @catrina_nortena se filtró un video que fue grabado durante una emisión del programa "La Saga".
En el clip se observa a Adela Micha recibiendo instrucciones para hacer una mención pagada de un medicamento, sin embargo tiene un semblante molesto cuando le indican cómo tiene que hacer el anuncio.
Molesta le pregunta a su equipo "¿Cuánto me pagan de esto?" y ella misma responde que "Seguro una madre".
La actitud de Micha fue interpretada en redes sociales como una falta de respeto hacia el patrocinador, lo que motivó comentarios como "Debería Neurobión quitarle esa ‘madre’ de patrocinio" y "Pobres de los dueños de Neurobion, les ninguneó su producto".
Error viral
Este incidente se suma a antecedentes en los que Adela Micha ha estado en el centro de la atención pública. En diciembre de 2021, la periodista se volvió viral tras realizar comentarios sobre la salud de Silvia Pinal, quien había sido hospitalizada por Covid-19.
En aquella ocasión, Adela Micha solicitó a su equipo preparar una semblanza de la actriz, al considerar que su fallecimiento era inminente, sin percatarse de que el micrófono seguía abierto. La situación provocó reclamos, incluso de Alejandra Guzmán.
Además, está todo los comentarios que han generado la entrevista que le realizó a Nodal, donde ‘se disculpa’ con Cazzu por terminar con ella, pero también revela detalles de cuándo volvió a ver a Ángela Aguilar, un viaje que hicieron juntos y el día que se casaron en Roma.
Esto provocó rumores de que, presuntamente, le ofrecieron dinero a la periodista para no publicar la entrevista, pero ella asegura que fue un proceso profesional donde el cantante Christian Nodal participó voluntariamente.
"Eso es absolutamente falso (...) Todo estuvo correctamente. Yo pedí una entrevista, él me la dio. Nadie le obligó a hablar, ni yo ni nadie", recalca la titular de La Saga.