Flaminia brilla en la alfombra azul de Premios Juventud

La edición número 22 de los Premios Juventud, celebrada este 25 de septiembre en Panamá, reunió a decenas de artistas y personalidades de la música y el entretenimiento latino. Entre las sorpresas de la alfombra azul destacó la presencia de la cantante guatemalteca Flaminia, quien llegó acompañada de Leonardo García, hijo del recordado actor mexicano Andrés García.
La artista y doctora chapina atrajo la atención con un look elegante y moderno que resaltó su estilo único y sofisticado.
Su paso por la alfombra fue registrado por medios internacionales, que destacaron la frescura de su propuesta y el hecho de compartir escenario mediático con grandes nombres de la música latina.
¿Quién es Flaminia?
Flaminia Villagrán es una cantautora guatemalteca. Además de su faceta artística, es médico cirujano, habiéndose graduado como Médico y Cirujano. En su música, mezcla sonidos electrónicos con instrumentos reales, incorporando elementos íntimos, emocionales y experimentales.
Su aparición en los Premios Juventud 2025 marca un hito en su trayectoria, al compartir espacio con figuras internacionales y representar a Guatemala en un evento que celebra la diversidad cultural y musical de la región.
Desde hace algún tiempo, Flaminia y Leonardo García han confirmado su relación sentimental.
Leonardo García, hijo del famoso fallecido Andrés García, es conocido por su participación en telenovelas y películas mexicanas.
Ambos fueron recibidos con elogios y aplausos en la alfombra azul de los Premios Juventud que se llevan a cabo en Panamá.
En los Latin Grammy
La cantautora Flaminia Villagran fue invitada a la prestigiosa ceremonia de los Latin Grammy en su edición número 25, que regresó a Miami para celebrar lo mejor de la música latina.
La madre de cuatro hijos, ha forjado una carrera que abarca desde la música hasta la medicina estética. Su reciente expansión a México con la apertura de su clínica estética ha sido aplaudida por muchos profesionales.
