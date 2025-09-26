Carmen Aub revela que su bebé nació con sordera

Hace un par de meses, Carmen Aub compartía la feliz noticia del nacimiento de su hija; sin embargo, junto a su esposo se enfrentan a una realidad que cambió su mundo por completo: la bebé tiene sordera.
La actriz, conocida internacionalmente por su papel de Rutila Casillas en El Señor de los Cielos, reveló en su cuenta de Instagram que su bebé Lu Sikic Aub nació con un severo problema de salud.
Ante eso, Carmen Aub y su esposo se muestran agradecidos y fortalecidos por todo lo que han aprendido con este padecimiento de su pequeña.
Con un motivo mensaje, Carmen Aub indicó que hoy se enfrentan a un reto mayúsculo, pero el cual van llevando paso a paso y con la firme misión de no dejar sola a Lu.
"En honor al 'Mes de la Conciencia sobre la Sordera', queremos compartir algo muy importante sobre nuestra hija, Lu.
Lu se enfrenta a un silencio que ella no pidió, y nosotros, a nuestros mayores miedos: no saber si estamos a la altura del reto que tenemos en frente. No saber si tendremos la capacidad, los recursos o simplemente la claridad para acompañarla en un camino que nos era totalmente desconocido hasta hace unas semanas.
Sí, Lu no escucha como la mayoría de nosotros. En términos técnicos, presenta una pérdida auditiva moderada a severa", escribió la actriz.
Apoyarla siempre
Carmen Aub y su esposo, el artista plástico y de performance peruano Iván Sikic, contaron que pasaron por la negación y otros pasos del duelo hasta que aceptaron que ya que están afrontando esto con su pequeña y que se sienten afortunados de que se detectó tan temprano en su vida.
"Descubrimos que hay todo un mundo nuevo por conocer: audífonos, implantes cocleares, lengua de señas... opciones que no definirán a Lu, pero que le abrirán puertas".
Asimismo, informaron que apenas 0.1% de niños en el mundo sufren de sordera "y aunque aún no entendemos el 'por qué', sí tenemos claro que jamás caminará sola".
"Lu: eres perfecta. Gracias por enseñarnos que la vida es más profunda de lo que imaginábamos. No compartimos esto buscando lástima ni un trato especial. Lo hacemos porque creemos que hablarlo con honestidad crea conciencia, y nos sentimos afortunados de todo lo que Lu ha llegado a enseñarnos", agregó.