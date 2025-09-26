Shakira enfrenta críticas por video con Beéle

La cantante colombiana Shakira desató una fuerte ola de reacciones en redes sociales tras aparecer en un video bailando junto al reguetonero Beéle, justo cuando él enfrenta acusaciones de haber filtrado un video íntimo con la influencer Isabella Ladera.
El clip, publicado en la cuenta de Beéle, muestra a ambos artistas moviéndose al ritmo de "Currucuchu", canción de Niña Emilia, en lo que parece un estudio de grabación.
Aunque no ha sido confirmado si se trata de una colaboración musical, la cercanía entre ellos generó debate: algunos fans celebran la química y la posibilidad de nuevo tema, otros condenan lo que ven como incoherencia en el discurso de Shakira.
¿Por qué la han criticado?
Beéle ha sido señalado recientemente por la supuesta filtración de un video íntimo con Isabella Ladera. Ladera afirma que ese material estaba en poder únicamente de ella y Beéle, y lo acusa de responsabilidad directa en su difusión.
Además, ha admitido públicamente haber sido infiel a su expareja Camila Rodríguez (también conocida como "Cara"). En entrevistas recientes, Beéle dijo "soy humano" al justificarse parcialmente por sus errores, lo que amplía la polémica.
Shakira, por su parte, ha sido vista como símbolo de empoderamiento femenino, especialmente después de su ruptura con Gerard Piqué, donde la infidelidad fue uno de los temas centrales de su narrativa artística. Muchos seguidores esperaban coherencia entre ese discurso y sus alianzas artísticas actuales.
Detalles del video y de la reacción
En el video, Shakira aparece muy relajada, bailando y sonriente, con una vestimenta casual, mientras Beéle la toma de la cintura. No hay confirmación oficial de que se trate de algo más que una grabación para redes sociales, aunque el ambiente sugiere trabajo creativo.
Usuarios en TikTok, Instagram y otras plataformas criticaron la decisión de la cantante. Comentarios como "Se me cayó una ídola", "No se puede funar a un infiel y apoyar a otro", "¿Por qué está con alguien cuestionado?" se multiplicaron.
También hay quienes defienden a Shakira, comentando que no siempre es posible juzgar todos los encuentros, y que el video podría simplemente ser una expresión artística o un gesto cultural ligado a sus raíces en la música costeña de Colombia.
