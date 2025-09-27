 Belinda y Khaby Lame: TikToker Arrestado por ICE
Farándula

Captan a Belinda junto a Khaby Lame, tiktoker detenido por ICE

Aunque se desconoce de qué conversaron, los internautas no tardaron en viralizar la escena, destacando la proyección internacional de Belinda.

Compartir:
Belinda , Redes sociales
Belinda / FOTO: Redes sociales

En las últimas horas se viralizaron imágenes de Belinda durante un evento de moda en Milán, Italia, donde coincidió con diversas personalidades internacionales.

Entre ellas destacó la presencia de Khaby Lame, el famoso creador de contenido que recientemente enfrentó problemas legales en Estados Unidos tras ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La intérprete de Amor a primera vista y Ángel compartió en su cuenta oficial de Instagram varias fotografías del evento, donde agradeció la invitación y mostró su entusiasmo por formar parte de la pasarela.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de sus seguidores, quienes celebraron su presencia en escenarios internacionales y aplaudieron su estilo.

Foto embed
Belinda - Redes sociales

El encuentro de Belinda y Khaby Lame en Milán

En redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento exacto en que Belinda se encontró con Khaby Lame. En las imágenes se aprecia a la cantante mexicana sentada junto al tiktoker, intercambiando algunas palabras durante el desfile de moda.

Aunque se desconoce de qué conversaron, los internautas no tardaron en viralizar la escena, destacando la proyección internacional de Belinda, quien suele codearse con personalidades de gran alcance global.

Foto embed
Belinda moda - Redes sociales

Khaby Lame y su detención en Estados Unidos

El nombre de Khaby Lame acaparó titulares a inicios de junio de 2025, cuando fue detenido en un aeropuerto estadounidense por presuntamente haber excedido el tiempo de estadía permitido en su visa.

El creador de contenido, originario de Senegal y criado en Italia, se convirtió en uno de los personajes más seguidos en TikTok gracias a sus divertidas reacciones mudas a "life hacks" absurdos.

De acuerdo con autoridades migratorias, tras ser retenido, se le concedió la opción de una salida voluntaria de Estados Unidos, evitando así sanciones más severas como una deportación oficial. Pocos días después, Khaby abandonó el país y retomó sus compromisos internacionales.

@belindatok

Acho PR e otra cosaaaaaaaaaa 🇵🇷 @Bad Bunny

♬ sonido original - Belinda

Mira también:

@emisorasunidas897

Graban imprudencia en el tráfico por parte de piloto de bus extraurbano. . . #ImprudenciaVial #SeguridadVial #viral

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Covial anuncia cierre parcial en ruta al Pacíficot
Nacionales

Covial anuncia cierre parcial en ruta al Pacífico

11:21 AM, Sep 27
La guatemalteca Gaby Soto logra histórico resultado en el Mundial de Ciclismot
Deportes

La guatemalteca Gaby Soto logra histórico resultado en el Mundial de Ciclismo

10:38 AM, Sep 27
Captan a Belinda junto a Khaby Lame, tiktoker detenido por ICE t
Farándula

Captan a Belinda junto a Khaby Lame, tiktoker detenido por ICE

10:57 AM, Sep 27
Atlético destroza al Real Madrid y se queda con el Derbit
Deportes

Atlético destroza al Real Madrid y se queda con el Derbi

10:21 AM, Sep 27

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalMundial 2026Real MadridSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos