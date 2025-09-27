Belinda y Khaby Lame: TikToker Arrestado por ICE

En las últimas horas se viralizaron imágenes de Belinda durante un evento de moda en Milán, Italia, donde coincidió con diversas personalidades internacionales.
Entre ellas destacó la presencia de Khaby Lame, el famoso creador de contenido que recientemente enfrentó problemas legales en Estados Unidos tras ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La intérprete de Amor a primera vista y Ángel compartió en su cuenta oficial de Instagram varias fotografías del evento, donde agradeció la invitación y mostró su entusiasmo por formar parte de la pasarela.
La publicación rápidamente se llenó de comentarios de sus seguidores, quienes celebraron su presencia en escenarios internacionales y aplaudieron su estilo.
El encuentro de Belinda y Khaby Lame en Milán
En redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento exacto en que Belinda se encontró con Khaby Lame. En las imágenes se aprecia a la cantante mexicana sentada junto al tiktoker, intercambiando algunas palabras durante el desfile de moda.
Aunque se desconoce de qué conversaron, los internautas no tardaron en viralizar la escena, destacando la proyección internacional de Belinda, quien suele codearse con personalidades de gran alcance global.
Khaby Lame y su detención en Estados Unidos
El nombre de Khaby Lame acaparó titulares a inicios de junio de 2025, cuando fue detenido en un aeropuerto estadounidense por presuntamente haber excedido el tiempo de estadía permitido en su visa.
El creador de contenido, originario de Senegal y criado en Italia, se convirtió en uno de los personajes más seguidos en TikTok gracias a sus divertidas reacciones mudas a "life hacks" absurdos.
De acuerdo con autoridades migratorias, tras ser retenido, se le concedió la opción de una salida voluntaria de Estados Unidos, evitando así sanciones más severas como una deportación oficial. Pocos días después, Khaby abandonó el país y retomó sus compromisos internacionales.
