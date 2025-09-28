Bad Bunny será el artista principal del Super Bowl LX 2026

El cantante puertorriqueño Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La noticia fue anunciada oficialmente por la NFL este domingo 28 de septiembre durante el partido entre los Dallas Cowboys y los Green Bay Packers, a través de un video difundido en sus redes sociales.
Esta será la segunda participación de Bad Bunny en el show del Super Bowl. En 2020 hizo una aparición sorpresa durante la actuación de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV, interpretando "I Like It" junto a J Balvin. Con su actuación en 2026, se convertirá en el primer artista latinoamericano en liderar el espectáculo en solitario, marcando un hito en la historia del evento.
Lo que siento me supera. Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown... esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia", declaró Bad Bunny, destacando la importancia cultural de su participación.
Bad Bunny se pronuncia por la inseguridad en EE. UU.
El anuncio llega tras la conclusión de su residencia de más de 30 noches en el Coliseo de Puerto Rico, titulada "No Me Quiero Ir de Aquí", donde presentó su más reciente álbum, Debí Tirar Más Fotos. Según el artista, la obra es una "cápsula del tiempo cultural" que rinde homenaje a sus raíces mediante géneros como plena, jíbaro, salsa y reguetón.
A pesar de su éxito, Bad Bunny ha mostrado preocupación por la seguridad en Estados Unidos. Recientemente anunció que no realizará presentaciones en ese país durante su gira 2025-2026, debido a temores sobre posibles acciones de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, el artista enfrentó una "amenaza de muerte creíble" durante su residencia en Puerto Rico, lo que llevó al refuerzo de la seguridad y la intervención de autoridades federales, incluyendo el FBI.
Aun con estos desafíos, Bad Bunny completó su residencia sin interrupciones, demostrando compromiso con su público. Su participación en el Super Bowl LX promete ser un espectáculo histórico, tanto por su impacto musical como por el significado cultural de que un artista latinoamericano encabece el evento más visto en la televisión estadounidense.