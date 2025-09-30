 Influencer muere en vivo tras accidente de helicóptero
Farándula

Influencer muere en helicóptero en plena transmisión en vivo

Con miles de seguidores, Tang Feiji protagonizaba contenido aeronáutico cuando su aparato se estrelló y explotó en pleno vuelo; autoridades investigan las causas.

Influencer Tang Feiji
Influencer Tang Feiji / FOTO: Redes sociales

Tang Feiji, un influencer chino de 55 años, perdió la vida mientras transmitía en vivo un vuelo con su aeronave ultraligera, la cual se desplomó y se incendió en el condado de Jiange, en el centro de China.

El incidente ocurrió mientras cientos de espectadores seguían la emisión en la plataforma Douyin (la versión china de TikTok). Algunos comentaron en tiempo real, instando a "llamar a emergencias" o "salvarlo", al observar que el aparato perdía control.

Cuando la aeronave colisionó contra el suelo y se incendió, los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero Tang fue declarado fallecido en el sitio del accidente. No hubo reporte de daños en la zona circundante.

Una información que ha causado conmoción es que, al momento del vuelo fatal, Tang no llevaba casco ni paracaídas. La aeronave también estalló en llamas tras el impacto.

Algunas versiones señalan que Tang había afirmado previamente que la aeronave podía llegar a unos 2 000 pies de altura y desplazarse a más de 60 millas por hora. Además, se reporta que la máquina pesaba poco más de 250 libras y era de un solo asiento.

¿Quién era Tang Feiji?

Tang se había hecho popular como creador de contenido enfocado al mundo aeronáutico y los gadgets de vuelo. En Douyin contaba con más de 100 mil seguidores, quienes seguían sus grabaciones experimentales y vuelos con su aeronave personal.

En su contenido, él mismo relataba sus experiencias en vuelo, desempeño del aparato, ajustes técnicos y demostraciones aéreas.

Según los informes, la aeronave la había comprado por unos 350 mil yuanes chinos (aproximadamente 49 mil dólares estadounidenses) y él mismo aseguraba que dominaba su uso tras haber acumulado solo seis horas de vuelo.

En entrevistas previas, Tang también mencionó que ultraligeros no requerían licencias de piloto, una afirmación que puede entrar en conflicto con regulaciones locales.

Este no era su primer incidente. En 2024 sufrió al menos dos accidentes menores por fallas técnicas en el indicador de combustible, que provocaron descensos abruptos de unos 30 pies.

A pesar de esos tropiezos, Tang continuó publicando contenido aeronáutico, lo cual generó críticas de expertos sobre los riesgos de ese tipo de emisiones en vivo.

Tras su muerte, su cuenta fue puesta en modo privado, permitiendo únicamente a sus seguidores previos el acceso a su contenido.

Foto embed
Tang Feiji - Redes sociales

Factores de riesgo y debate público

La muerte de Tang Feiji no solo conmociona por su carácter dramático, sino porque pone en evidencia una serie de cuestionamientos relacionados con las prácticas de contenido extremo y los límites de la seguridad en transmisiones en vivo:

·         Falta de equipo de protección: la ausencia de casco y paracaídas al momento del vuelo evidencia una exposición extrema al peligro sin salvaguardas mínimas.

·         Insuficiente entrenamiento: que Tang afirmara dominar la aeronave tras seis horas de práctica generó escepticismo entre especialistas en aviación.

·         Regulaciones aeronáuticas: su argumento de que los ultraligeros no requerían licencia podría no alinearse con la normativa china, lo que abre interrogantes sobre lapsos en la fiscalización de vuelos no comerciales.

·         Presión del contenido extremo: la tendencia de algunos influencers de buscar material cada vez más arriesgado para captar audiencia podría generar un círculo de escalada hacia contenidos peligrosos.

Las autoridades locales han iniciado una investigación sobre las causas del accidente, revisando tanto los aspectos técnicos del aparato como el cumplimiento de regulaciones aeronáuticas aplicables.

