Reina de Belleza Destituida por Filtración de Video Íntimo

El mundo de los certámenes de belleza en Tailandia se ha visto sacudido por una polémica que involucra a la modelo Suphannee "Baby" Noinonthong, de 27 años, quien había sido coronada el pasado 20 de septiembre como Miss Grand Prachuap Khiri Khan 2026, título regional que le permitiría avanzar rumbo al concurso internacional Miss Grand International.
Sin embargo, su reinado terminó de manera abrupta tras la filtración de un video íntimo que circuló en redes sociales y que de acuerdo con medios locales, provenía de su cuenta en la plataforma OnlyFans.
La organización del certamen confirmó en un comunicado la destitución de Noinonthong, argumentando que el reglamento del concurso establece normas estrictas sobre la conducta pública y privada de las participantes.
La noticia ha provocado un intenso debate en redes sociales y en la opinión pública tailandesa. Algunos usuarios defienden a la modelo, señalando que la filtración representa una invasión a su privacidad y que su vida personal no debería afectar su trayectoria en los certámenes de belleza.
Otros, en cambio, apoyan la decisión de la organización, argumentando que las reinas de belleza deben representar ciertos valores que no son compatibles con la venta de contenido íntimo en plataformas digitales.
Su cuenta de OnlyFans
Suphannee "Baby" Noinonthong, antes de ser coronada, ya contaba con una amplia base de seguidores en redes sociales gracias a su trabajo como modelo e influencer.
Su incursión en OnlyFans había generado tanto apoyo como críticas, pues algunos lo consideraban una forma legítima de monetizar su imagen, mientras que otros lo veían incompatible con la representación de un título de belleza.
La destitución también abre la puerta a un debate más amplio sobre cómo los certámenes internacionales están lidiando con la era digital y las nuevas formas de exposición pública de las participantes.
Para muchos, este caso refleja la tensión entre las normas tradicionales de los concursos de belleza y la realidad actual de las plataformas en línea, donde modelos e influencers gestionan de manera directa sus carreras y contenidos.
Por ahora, la organización Miss Grand Prachuap Khiri Khan no ha anunciado quién reemplazará a Suphannee Noinonthong en el camino hacia Miss Grand International 2026.
Rompe el silencio
Aunque Suphannee "Baby" Noinonthong no se ha pronunciado al respecto de su destitución aprovechó que apareció en varios titulares de medios de comunicación para compartir más contenido y obtener más seguidores. De esta manera la joven dejó claro que seguirá trabajando en su contenido para la página azul y sus redes sociales.
En su última publicación se le ve muy tranquila y comentó: "Vamos a acostumbrarnos al fracaso. Cuando sea el momento de ganar, sabremos de dónde viene".
