 Reina de Belleza Destituida por Filtración de Video Íntimo
Farándula

Reina de belleza que fue destituida de su título tras filtración de video íntimo rompe el silencio

La modelo antes de ser coronada, ya contaba con una amplia base de seguidores en redes sociales y su plataforma de OnlyFans.

Compartir:
Suphannee Noinonthon, Redes sociales
Suphannee Noinonthon / FOTO: Redes sociales

El mundo de los certámenes de belleza en Tailandia se ha visto sacudido por una polémica que involucra a la modelo Suphannee "Baby" Noinonthong, de 27 años, quien había sido coronada el pasado 20 de septiembre como Miss Grand Prachuap Khiri Khan 2026, título regional que le permitiría avanzar rumbo al concurso internacional Miss Grand International.

Sin embargo, su reinado terminó de manera abrupta tras la filtración de un video íntimo que circuló en redes sociales y que de acuerdo con medios locales, provenía de su cuenta en la plataforma OnlyFans.

Foto embed
Suphannee Baby Noinonthong - Redes sociales

La organización del certamen confirmó en un comunicado la destitución de Noinonthong, argumentando que el reglamento del concurso establece normas estrictas sobre la conducta pública y privada de las participantes.

La noticia ha provocado un intenso debate en redes sociales y en la opinión pública tailandesa. Algunos usuarios defienden a la modelo, señalando que la filtración representa una invasión a su privacidad y que su vida personal no debería afectar su trayectoria en los certámenes de belleza.

Otros, en cambio, apoyan la decisión de la organización, argumentando que las reinas de belleza deben representar ciertos valores que no son compatibles con la venta de contenido íntimo en plataformas digitales.

Su cuenta de OnlyFans

Suphannee "Baby" Noinonthong, antes de ser coronada, ya contaba con una amplia base de seguidores en redes sociales gracias a su trabajo como modelo e influencer.

Su incursión en OnlyFans había generado tanto apoyo como críticas, pues algunos lo consideraban una forma legítima de monetizar su imagen, mientras que otros lo veían incompatible con la representación de un título de belleza.

La destitución también abre la puerta a un debate más amplio sobre cómo los certámenes internacionales están lidiando con la era digital y las nuevas formas de exposición pública de las participantes.

Para muchos, este caso refleja la tensión entre las normas tradicionales de los concursos de belleza y la realidad actual de las plataformas en línea, donde modelos e influencers gestionan de manera directa sus carreras y contenidos.

Por ahora, la organización Miss Grand Prachuap Khiri Khan no ha anunciado quién reemplazará a Suphannee Noinonthong en el camino hacia Miss Grand International 2026.

Rompe el silencio 

Aunque Suphannee "Baby" Noinonthong no se ha pronunciado al respecto de su destitución aprovechó que apareció en varios titulares de medios de comunicación para compartir más contenido y obtener más seguidores. De esta manera la joven dejó claro que seguirá trabajando en su contenido para la página azul y sus redes sociales. 

En su última publicación se le ve muy tranquila y comentó: "Vamos a acostumbrarnos al fracaso. Cuando sea el momento de ganar, sabremos de dónde viene". 

Mira también:

@emisorasunidas897

Ángela Aguilar vivió momento incómodo y analizan su reacción. . . #Nodal #AngelaAguilar #Concierto #Cazzu

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

¿De qué serviría para la seguridad de Guatemala que tipifiquen como terroristas a los pandilleros?t
Nacionales

¿De qué serviría para la seguridad de Guatemala que tipifiquen como terroristas a los pandilleros?

03:35 PM, Sep 30
Bayern Múnich no deja espacio para las dudas y golea al Pafos t
Deportes

Bayern Múnich no deja espacio para las dudas y golea al Pafos

04:59 PM, Sep 30
Antoine Griezmann alcanza su gol 200 con Atlético de Madridt
Deportes

Antoine Griezmann alcanza su gol 200 con Atlético de Madrid

03:51 PM, Sep 30
¿Cuándo es la final de La casa de los Famosos y quienes son los finalistas?t
Farándula

¿Cuándo es la final de La casa de los Famosos y quienes son los finalistas?

02:37 PM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Mundial 2026Liga NacionalReal MadridFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos