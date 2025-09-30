Sammy Griner: El Niño del Meme Cumple 19 Años y Así Luce

¿Recuerdas al icónico Success Kid? El protagonista de ese meme universalmente reconocido, Sammy Griner, acaba de cumplir 19 años su época de famoso bebé.
La imagen de un bebé con gesto decidido y un puñado de arena en la mano se convirtió en uno de los memes más virales de internet.
Su protagonista, Sammy Griner, tenía apenas 11 meses cuando su madre, Laney Griner, tomó la fotografía en 2007 y la subió a Flickr.
Lo que comenzó como una foto familiar pronto se transformó en un símbolo universal de triunfo, usado por millones de personas para celebrar desde logros pequeños hasta grandes victorias.
El meme traspasó fronteras y llegó a convertirse en una herramienta de comunicación incluso para marcas de prestigio y campañas oficiales.
Coca-Cola lo usó en campañas publicitarias, mientras que la Casa Blanca lo empleó para promover la reforma migratoria en Estados Unidos.
Hoy, Sammy Griner tiene 19 años y su aspecto ha cambiado por completo. Atrás quedó el bebé de mejillas redondeadas y cabello rubio. Ahora luce una cabellera oscura, más larga, y una incipiente barba, mostrando el paso de los años.
El impacto del meme "Success Kid" no solo quedó en la nostalgia. La familia decidió subastar la fotografía como un NFT (Token No Fungible), logrando recaudar alrededor de 40,000 dólares.
Salvó la vida
La fama del meme también tuvo un impacto personal en su familia. En 2015, la familia de Sammy Griner lanzó una campaña en GoFundMe aprovechando la popularidad de la imagen, con el fin de recaudar fondos para el trasplante de riñón que necesitaba el padre de Sammy.
Justin Griner, padre de Sammy, fue diagnosticado con una enfermedad renal crónica en 2006, un problema que fue empeorando hasta llevarlo a una insuficiencia renal total en 2009.
Justin debía someterse a diálisis constantes y enfrentaba un futuro incierto, al igual que su madre, quien había fallecido por la misma condición. Ante la urgencia de un trasplante de riñón y los elevados costos médicos, la familia Griner se encontró en una difícil situación financiera.
Crearon una página de recaudación en GoFundMe con el objetivo de juntar al menos USD 75.000 para cubrir los gastos médicos.
La campaña fue acompañada por un mensaje emotivo que apelaba a todos aquellos que alguna vez habían utilizado o compartido el meme: "Si cada persona que ha usado el meme donara un dólar, podríamos salvar la vida de su papá".
El impacto fue inmediato y la respuesta, masiva. En solo una semana, la campaña superó la meta inicial, alcanzando más de USD 100.000, lo cual permitió que Justin pudiera recibir tanto el trasplante como la medicación necesaria.