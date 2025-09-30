 Tilly Norwood: actriz creada con IA revoluciona Hollywood
Farándula

Tilly Norwood: la actriz generada por IA que desata controversia en Hollywood

El lanzamiento oficial de la actriz durante el Festival de Cine de Zúrich 2025 ha provocado que actrices como Emily Blunt o Tony Collette muestren su repulsión

Compartir:
Tilly Norwood, Instagram
Tilly Norwood / FOTO: Instagram

Tilly Norwood es un personaje ficticio completamente generado por inteligencia artificial, creado por el estudio Xicoia, una división de la productora Particle6 fundada por Eline Van der Velden.

Fue presentada oficialmente en el Summit de Zurich durante el Festival de Cine de Zurich en septiembre de 2025. Tiene presencia en redes sociales, vídeos sintéticos, y su trabajo incluye un sketch de comedia llamado AI Commissioner.

Su creadora la plantea como una forma de arte digital, un nuevo tipo de herramienta creativa para la producción audiovisual.

Van der Velden ha comentado que su objetivo con Norwood es ofrecer una alternativa frente al encarecimiento de los presupuestos en cine y televisión, la demanda creciente de contenido, y explorar nuevas formas narrativas.

También se ha dicho que ya hay agentes de talento interesados en representarla, lo que podría situarla formalmente como "actriz" del medio, aunque digital. 

La aparición de Tilly Norwood ha generado una ola de críticas enfáticas de parte de actores, sindicatos y profesionales del cine. 

El sindicato SAG-AFTRA ha declarado que Tilly Norwood no es una actriz real, que fue entrenada con el trabajo de actores reales sin permiso ni compensación, y advierten que este tipo de creaciones pueden afectar la fuente de ingresos de muchos.

Se cuestiona que una IA pueda representar experiencias vividas, emocionalidad genuina, improvisación, la carga humana que da vida a una actuación.

Foto embed
Tilly Norwood - Instagram

Críticas y rechazo

Actores como Emily Blunt han dicho sentir que esto "erosiona la conexión humana". Se ha señalado que las imágenes y rasgos de Tilly  Norwood podrían estar compuestos a partir de rostros de mujeres reales sin que ellas hayan sido contratadas.

Mara Wilson, por ejemplo, ha preguntado: "¿y las cientos de mujeres jóvenes vivas cuyas caras fueron compuestas para hacerla?".

Quién responde si la IA "plagia" gestos, expresiones de actores reales? ¿Cómo se regulan los derechos de imagen, los contratos, la compensación? SAG-AFTRA insiste en que se deben respetar obligaciones contractuales, derechos de autor y pagar por usos de los trabajos reales usados para entrenar tales modelos. 

En Portada

MP busca un presupuesto más robusto para 2026; Porras explica planificación ante diputadost
Nacionales

MP busca un presupuesto "más robusto" para 2026; Porras explica planificación ante diputados

11:59 AM, Sep 30
Al ritmo de Mbappé, el Real Madrid golea al Kairat Almatyt
Deportes

Al ritmo de Mbappé, el Real Madrid golea al Kairat Almaty

12:40 PM, Sep 30
Caso Usac: Estudiante enviado a Mariscal Zavala mientras se define su situación legalt
Nacionales

Caso Usac: Estudiante enviado a Mariscal Zavala mientras se define su situación legal

10:35 AM, Sep 30
Onda del este genera lluvias en gran parte del paíst
Nacionales

Onda del este genera lluvias en gran parte del país

08:23 AM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados Unidosredes socialesEE.UU.Mundial 2026Liga NacionalReal MadridJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos