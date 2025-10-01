Aarón Díaz: Críticas y Burlas por Su Aspecto Físico

El famoso galán de telenovelas Aarón Díaz volvió a ser el foco de la atención, aunque no por un nuevo proyecto en televisión, sino por su drástico cambio físico que generó sorpresa, memes y hasta preocupación entre sus seguidores.
Bastó un breve video en TikTok para que el actor mexicano de 41 años se convirtiera de nuevo en tendencia.
Aarón Díaz se detuvo a hablar con la prensa durante la reciente entrega de los Premios Ariel. Su semblante, descrito por algunos usuarios como "desmejorado" o "cansado", bastó para encender un debate en plataformas digitales donde abundaron tanto los mensajes de apoyo como los comentarios en tono de burla.
Las redes se llenaron de comentarios en cuestión de horas: desde la preocupación genuina hasta las inevitables comparaciones con figuras de la cultura popular mexicana.
Algunos lo llamaron "Don Ramón" o "Alfonso Zayas", otros simplemente lanzaron un "se ve acabado". Mientras unos mostraron preocupación por su salud, otros optaron por el humor, haciendo de su apariencia tendencia en redes sociales.
Más allá de las bromas, el debate también abrió la conversación sobre la presión que enfrentan las celebridades para conservar una imagen eternamente juvenil.
La vida lejos de la fama
Mientras la conversación digital se enciende, la vida real de Aarón Díaz transcurre lejos de ese escrutinio constante.
Desde hace más de una década comparte su día a día con la cantante y actriz argentina Lola Ponce, con quien formó una familia estable junto a sus hijas, Erin y Regina.
Lejos de los reflectores que alguna vez lo convirtieron en uno de los "galanes de telenovela" más populares de México, Aarón Díaz ha optado por una vida más reservada, centrada en su faceta familiar.
El actor explicó que su prioridad cambió por completo con la llegada de sus hijas.
"Las prioridades cambian en la vida, sabes. Últimamente, la prioridad ha sido mi familia. Mis hijas tienen 11 y 12 y estoy en un momento en el que me siento cómodo de salir otra vez y hacer lo que se tiene que hacer en esta industria", declaró en una reciente entrevista.