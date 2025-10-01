Fallece la influencer Paola Caldera tras larga enfermedad

La influencer Paola Caldera murió a los 30 años de edad tras un año luchando contra la leucemia, la noticia fue confirmada por sus familiares a través de las redes sociales.
"Hoy despedimos a un ser que iluminó nuestras vidas con su fuerza, su amor y su sabiduría, incluso en los momentos más difíciles", compartió la familia de Caldera a través de TikTok.
"La leucemia pudo contener su presencia física, pero nunca la huella que dejó en nuestros corazones", continuó la familia. "Nos queda su ejemplo de valentía, su infinita bondad y los recuerdos que siempre nos acompañarán. Descansa en paz, Paola Caldera, tu luz seguirá brillando en cada uno de nosotros".
Fue en 2024 cuando Paola Caldera fue al médico y le diagnosticaron leucemia linfoide aguda, una patología definida por la Clínica Mayo como un tipo de cáncer de la sangre y la médula ósea.
La venezolana creadora de contenido llevaba tiempo sufriendo "unos dolores insoportables de cabeza", hasta que finalmente decidió ir a los especialistas.
Aunque Paola Caldera comenzó a tratarse desde el primer momento, el hecho de ser "aguda" ha provocado que todo vaya avanzando mucho más rápido de lo previsto.
¿Quién era ella?
Paola Caldera conquistó a miles con su carisma y sus publicaciones documentando su vida como migrante en Estados Unido.
Ella emigró a California en busca de una vida mejor para ella y sus hijos. Desde allí, compartía videos en TikTok donde mostraba desde su rutina laboral hasta momentos familiares, contenido que rápidamente la llevó a acumular más de 100 mil seguidores.
Tras ser diagnosticada con leucemia, Paola Caldera inició una campaña en la plataforma GoFundMe para cubrir los costosos tratamientos médicos.
"Les pido su ayuda en esta lucha en la que saldremos victoriosos", escribió Caldera en ese momento. "Cada granito de arena, cada donación, marcará una gran diferencia para que mi familia pueda hacer lo necesario y concentrarse en lo más importante: mi recuperación para pronto estar de nuevo en casa sana".
Aunque la meta era reunir 10.000 dólares, al momento de su fallecimiento se habían recaudado unos 5.000.