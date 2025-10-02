Nuevo Avance de Frankenstein: Estreno Inminente

Con las expectativas al máximo, Netflix lanza un nuevo avance oficial de Frankenstein, la esperada adaptación dirigida por Guillermo del Toro, que se estrenará en la plataforma en pocos días y que promete reimaginar el clásico de Mary Shelley con su singular impronta visual.
Un segundo vistazo: foco en la criatura
Tras el primer teaser, que se centraba principalmente en Victor Frankenstein (interpretado por Oscar Isaac), el nuevo tráiler pone el énfasis en la creación misma: el monstruo interpretado por Jacob Elordi. En él, la voz narrativa de la criatura cobra protagonismo:
"Mi hacedor contó su historia... y yo contaré la mía... Si no me otorgas amor, entonces me entregaré a la ira".
El adelanto muestra escenarios sombríos y atmosféricos: tormentas eléctricas, ruinas, pasajes helados, pasadizos oscuros, y una presencia ominosa que evoluciona hacia lo sublime. La criatura no aparece como un ente grotesco tradicional, sino como una figura "hermosa y casi delicada", con cicatrices que hablan de su dolor y su historia.
Guillermo Del Toro describe esta versión como una reinvención emocional, donde la criatura no solo exige reconocimiento, sino también empatía — una apuesta narrativa que pretende invertir el punto de vista clásico.
Reparto estelar y creatividad detrás de cámara
Además de Jacob Elordi y Oscar Isaac, el elenco de Frankenstein incluye nombres destacados como Mia Goth, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, Charles Dance y David Bradley, entre otros.
Detrás de cámara, la película cuenta con la firma artística que caracteriza al cine de Del Toro: diseño de producción, vestuario, efectos visuales y maquillaje apuntan a una estética gótica, detallada y original. En esta versión, la criatura está construida a partir de fragmentos de cuerpos encontrados, lo que le da un trasfondo oscuro y simbólico: no solo es un ente creado, sino también una amalgama de memorias.
Fecha de lanzamiento
Frankenstein tuvo su estreno mundial en competencia en el Festival de Venecia el 30 de agosto de 2025. Luego, se proyectará de forma limitada en salas de cine a partir del 17 de octubre de 2025 y finalmente se estrenará globalmente en Netflix el 7 de noviembre de 2025.
Guillermo del Toro ha repetido en múltiples entrevistas que esta versión no pretende ser un simple filme de horror, sino una "historia increíblemente emocional", donde la línea entre monstruo y creador se difumina.
En el nuevo tráiler se anticipa confrontaciones, dolor acumulado, reclamos y la sensación de que la creación demanda no solo existencia, sino identidad.
Con esta nueva mirada, Frankenstein se prepara para competir también en la temporada de premios por su diseño artístico, musical y narrativo. Si el avance sirve de pista, la versión de Del Toro podría convertirse en una de las adaptaciones más intensas y memorables del mito gótico en años recientes.
