Juan Gabriel: Revelan que su ID sigue activo

El nombre de Juan Gabriel vuelve a dar de qué hablar a casi una década de su muerte. En redes sociales circula un video grabado en París donde aparece un hombre muy parecido al "Divo de Juárez", lo que ha reavivado los rumores sobre una posible reaparición del ídolo mexicano.
La polémica aumentó cuando medios revelaron que su Clave Única de Registro de Población (CURP) continúa activa en México, pese a que oficialmente falleció en 2016.
La CURP es un código oficial de identificación que cada ciudadano mexicano recibe para realizar trámites legales, laborales o de salud; en Guatemala, sería el equivalente al DPI. El hecho de que este registro no haya sido dado de baja encendió aún más las teorías de que la leyenda de la música podría seguir con vida.
El video en París que desató la polémica
El reciente clip muestra a un hombre de cabello canoso, con vestimenta llamativa y una forma de caminar y gesticular muy similar a la de Juan Gabriel. Aunque no existen pruebas de que realmente se trate del cantante, el parecido es tan fuerte que muchos seguidores aseguran que el artista "vive en el anonimato".
Alberto Aguilera Valadez, conocido artísticamente como Juan Gabriel, fue uno de los cantautores más influyentes de la música en español. Nació en Parácuaro, Michoacán, en 1950 y a lo largo de su carrera escribió más de 1,800 canciones, fusionando géneros como ranchera, balada, pop y mariachi.
Entre sus éxitos más recordados destacan "Querida", "Amor eterno", "Hasta que te conocí" y "Abrázame muy fuerte". Además, trabajó como productor, actor y benefactor, consolidándose como un ícono de la cultura mexicana y latinoamericana.
La muerte del "Divo de Juárez"
El 28 de agosto de 2016, Juan Gabriel murió en Santa Mónica, California, a los 66 años de edad, a causa de un infarto agudo al miocardio. Su fallecimiento conmocionó a millones de seguidores en el mundo y dejó un legado imborrable en la música.
Desde entonces, su supuesta "reaparición" ha sido tema recurrente. Fotografías, supuestos testimonios y ahora el hallazgo de que su CURP sigue activa ha alimentado teorías de que nunca murió o que algo irregular sucedió con sus documentos.
Mientras algunos fanáticos sueñan con verlo de nuevo en un escenario, otros aseguran que todo se trata de especulaciones impulsadas por la nostalgia que despierta una de las voces más queridas de América Latina.
