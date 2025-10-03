Anahí sorprende: su rostro irreconocible deja a fans en shock

Anahí está lista para escribir una nueva historia en su relación con Televisa, pues recientemente confirmó su regreso a las filas del reality show ¿Quién Es la Máscara?, en el cual participó el año pasado como investigadora.
Fue a través de un par de publicaciones en sus redes sociales que comunicó esta noticia. En una primer posteo, mostró una fotografía de close up en la que se puede leer la frase "I’m back" (estoy de vuelta), misma en la que mencionó la cuenta oficial en redes del programa.
En plena promoción del reality, Anahí fue entrevistada por el programa Hoy y su rostro acaparó la atención en las redes sociales.
Pudo ser el maquillaje, quizá el diseño de cejas o, según muchos, las posibles operaciones y retoques estéticos lo que la hizo verse diferente.
Los comentarios no tardaron en plasmarse y esto fue lo que le expresaron algunos usuarios de estas plataformas.
"¡Su cara! ¿Por qué se hacen tantas operaciones?", "Da miedo, y sin necesidad", "¿Las cirugías no son para mejorar?", "Dios mío, ¿qué te hiciste en la cara?", "Se va caricaturizando tu rostro", "Cómo ha cambiado", "Su cara se ve rara", le expresaron tan solo algunos.
Nuevo capítulo
A principios de 2025 Anahí enfrentó señalamientos por supuesto fraude, luego de que una publicación asegurara que la también integrante de RBD había tenido acceso previo a las identidades de los participantes.
Según se dijo, la cantante había tenido acceso a esa lista a través de su exrepresentante, Danna Vázquez. Anahí se defendió de las acusaciones y desmintió lo dicho.
"Acepté las reglas del programa y siempre lo hice con la mejor intención y en plena coordinación con el equipo de producción. Por eso, las acusaciones que se están mencionando son absolutamente falsas. Para mí es muy doloroso lo que está pasando porque yo actué de buena fe, y ahora con argumentos absurdos pretenden afectar a mi persona y perjudicar mi reputación y trabajo", dijo en un comunicado.
Ante ese suceso mediático, Anahí alzó la voz para defender su integridad y finalmente ese episodio ha quedado en el pasado