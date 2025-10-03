 Anahí sorprende: su rostro irreconocible deja a fans en shock
Farándula

Fans quedan en shock con el rostro irreconocible de Anahí

La cantante concedió una entrevista al programa Hoy y su rostro dejó impactados a decenas de fans, hasta la compararon con Michael Jackson.

Compartir:
Anahí, Instagram
Anahí / FOTO: Instagram

Anahí está lista para escribir una nueva historia en su relación con Televisa, pues recientemente confirmó su regreso a las filas del reality show ¿Quién Es la Máscara?, en el cual participó el año pasado como investigadora.

Fue a través de un par de publicaciones en sus redes sociales que comunicó esta noticia. En una primer posteo, mostró una fotografía de close up en la que se puede leer la frase "I’m back" (estoy de vuelta), misma en la que mencionó la cuenta oficial en redes del programa.

Foto embed
Anahí - Instagram

En plena promoción del reality, Anahí fue entrevistada por el programa Hoy y su rostro acaparó la atención en las redes sociales. 

Pudo ser el maquillaje, quizá el diseño de cejas o, según muchos, las posibles operaciones y retoques estéticos lo que la hizo verse diferente.

Los comentarios no tardaron en plasmarse y esto fue lo que le expresaron algunos usuarios de estas plataformas.

"¡Su cara! ¿Por qué se hacen tantas operaciones?", "Da miedo, y sin necesidad", "¿Las cirugías no son para mejorar?", "Dios mío, ¿qué te hiciste en la cara?", "Se va caricaturizando tu rostro", "Cómo ha cambiado", "Su cara se ve rara", le expresaron tan solo algunos.

Foto embed
Anahí rostro - Instagram

Nuevo capítulo

A principios de 2025 Anahí enfrentó señalamientos por supuesto fraude, luego de que una publicación asegurara que la también integrante de RBD había tenido acceso previo a las identidades de los participantes.

Según se dijo, la cantante había tenido acceso a esa lista a través de su exrepresentante, Danna Vázquez. Anahí se defendió de las acusaciones y desmintió lo dicho.

"Acepté las reglas del programa y siempre lo hice con la mejor intención y en plena coordinación con el equipo de producción. Por eso, las acusaciones que se están mencionando son absolutamente falsas. Para mí es muy doloroso lo que está pasando porque yo actué de buena fe, y ahora con argumentos absurdos pretenden afectar a mi persona y perjudicar mi reputación y trabajo", dijo en un comunicado.

Ante ese suceso mediático, Anahí alzó la voz para defender su integridad y finalmente ese episodio ha quedado en el pasado  

En Portada

MP realiza diligencia de inspección en sede del Ballet Folklóricot
Nacionales

MP realiza diligencia de inspección en sede del Ballet Folklórico

12:12 PM, Oct 03
Romario da Silva, el Jugador del Partido en clasificación de Xelajút
Deportes

Romario da Silva, el Jugador del Partido en clasificación de Xelajú

10:56 AM, Oct 03
¿Qué se sabe sobre la nueva amenaza que recibió el hospital Roosevelt?t
Nacionales

¿Qué se sabe sobre la nueva amenaza que recibió el hospital Roosevelt?

09:29 AM, Oct 03
Christian Nodal presume impresionante cambio físico y revive polémicas recientest
Farándula

Christian Nodal presume impresionante cambio físico y revive polémicas recientes

10:08 AM, Oct 03

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes socialesEE.UU.#liganacionalReal MadridMundial 2026Liga NacionalJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos