Tom Cruise promete a Ana de Armas 'la boda del año'

Todo parece indicar que el noviazgo de Tom Cruise y Ana de Armas marcha de maravilla, tanto que la actriz cubana decidió aceptar la fe que el famoso tiene por la Cienciología.
La artista estaría dispuesta a unirse a dicha creencia luego de que la estrella de "Misión Imposible" le prometió que van a tener la boda del año.
A pesar de que Tom Cruise, de 63 años, y Ana de Armas, de 37, apenas llevan alrededor de ocho meses como novios, la pareja ya puso en marcha los planes de su boda, la cual promete ser uno de los eventos más importantes, sobre todo, por los rumores que empezaron a circular.
Una fuente reveló a RadarOnline que Tom Cruise le "prometió la boda del año"; sin embargo, para que eso suceda le pidió a Ana que respetara su creencia en la Cienciología y decidiera formar parte de este movimiento religioso, del cual es el principal referente a nivel mundial.
Según dijo esta fuente, la actriz está "abrazando" a la Cienciología y que "está feliz de ser bienvenida en la controvertida fe":
"Tom siempre ha sido sincero al decir que la Cienciología es lo primero en su vida , y Ana no se ha opuesto: lo ha recibido con agrado. Se ha estado reuniendo con miembros destacados de la iglesia y ha mostrado un interés genuino. Para Tom, eso significa muchísimo. Siente que por fin está con alguien que no solo tolerará sus creencias, sino que las aceptará", indicó.
¿Boda espacial?
De acuerdo con RadarOnline, Tom Cruise y Ana de Armas se encuentran en planes para unir sus vidas.
Sus fuentes afirman que la boda no será en algún jardín o lujosa residencia, sino en el espacio, todo para ofrecer un espectáculo emocionante y, al mismo tiempo, emotivo.
"Tom sabe lo suficiente como para ocultarlo o arriesgarse a ser juzgado. Dicho esto, cuando se casen, él no se contendrá. Una de las cosas que realmente los une es lo mucho que les encanta realizar estas hazañas audaces. Así que tener una boda que se incline a eso realmente les atrae a ambos".
A finales de julio, los actores caminaron en Vermont mientras se agarraban de las manos, lo cual muchos vieron como una confirmación de su amor. Cabe mencionar que, hasta ahora, el enlace espacial no es la única idea considerada.
"Tom ya está pensando en algo más grande. Está obsesionado con los viajes espaciales, así que la idea de ser la primera pareja en casarse en el espacio exterior le emociona. También han hablado de hacer paracaidismo, prometiendo sus votos en el aire. Hagan lo que hagan, quieren que sea lo más original posible".