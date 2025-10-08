 Angélica Vale: críticas por comentario sobre el Super Bowl
Farándula

Duras críticas a Angélica Vale por decir que ningún latino puede pagar para ver el Super Bowl

La actriz dijo que los latinos no deberían preocuparse por las redadas durante el evento deportivo, ya que a "ninguno le alcanza para pagar un boleto".

Angélica Vale, Instagram
Angélica Vale / FOTO: Instagram

El anuncio de la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026 ha generado reacciones divididas en redes sociales, y ahora los comentarios de Angélica Vale la tienen en tendencia desde hace varias horas.

La actriz expresó su emoción por ver a Bad Bunny en el espectáculo más visto del año, destacando que su presentación representa un logro para la comunidad latina en Estados Unidos.

"Lo que más amé fue el mensaje que dio. En español dijo: ‘para toda mi gente latina, este es un logro no sólo para mí, sino para toda la gente migrante que trabaja y saca adelante este país’. Y al final remató con: ‘si no me entendieron, tienen cuatro meses para aprender español’".

Foto embed
Bad Bunny SuperBowl - Instagram

A través de su programa de radio ‘La Vale Show’, Angélica Vale aseguró que la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no debería ser motivo de preocupación pues, a su juicio, la población latina "no puede pagar la experiencia". 

"Hay mucha gente preocupada que me dice: oye, pero el ICE va a llegar al Super Bowl. Y yo digo: No te preocupes, los boletos cuestan de cinco mil dólares para arriba. Ningún latino nos alcanza para ir, así que no vamos a estar; lo vamos a disfrutar desde nuestra casa, seguros", comentó.

Más detalles

Kristi Noem, Kristi Noemí secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, confirmó que ICE estará presente en el Super Bowl 2026 y generó reacciones como la de Angélica Vale.

En su programa ‘La Vale Show’, Angélica Vale -de de 49 años de edad y residente de Estados Unidos-, aseguró que latinos no tendrían por qué preocuparse por ICE en el Super Bowl 2026.

Angélica Vale aseguró que al final los latinos no tienen suficiente dinero para ir al Super Bowl. Aunque Angélica Vale se incluyó entre los latinos que no tienen ingresos suficientes para ir al Super Bowl 2026, sus comentarios han sido criticados y señalados como "fuera de lugar"

Angélica Vale ha residido más de diez años Estados Unidos junto a esposo Otto Padrón, quien es presidente de Univisión.

