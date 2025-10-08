Descubre el Pasado Oculto de la Novia de Abelito

Durante la gran final de La Casa de los Famosos México 2025, las cámaras captaron un momento incómodo entre el influencer Abelito y su padre, Abel Sáenz Martínez. El hombre fue visto con semblante serio y los brazos cruzados, gesto que muchos interpretaron como señal de disgusto.
En redes sociales, los internautas no tardaron en especular sobre el motivo del supuesto enojo. Algunos sugirieron que podría tratarse de un desacuerdo familiar, mientras que otros relacionaron la situación con la novia del creador de contenido, Aranza Salazar, quien ha estado en el centro de la atención mediática desde hace varios meses.
@televisadigital
Ella es Aranza Salazar, LA NOVIA de @Abel Saenz R.
De acuerdo con el periodista argentino Javier Ceriani, el malestar del padre de Abelito estaría vinculado con el pasado de Aranza. Durante su programa Chisme No Like, el comunicador aseguró que los padres del influencer no estarían de acuerdo con la relación debido a que la joven habría tenido un pasado "turbio".
Según la versión difundida, la novia del exconcursante de La Casa de los Famosos habría estado relacionada con la venta de "caricias" en un local de Saltillo, Coahuila. Ceriani también comentó que la joven mantendría bajo perfil en redes sociales y que habría eliminado varias publicaciones antiguas, lo que para muchos incrementó las sospechas.
Pese a las acusaciones, ni Abelito ni Aranza se han pronunciado públicamente sobre los señalamientos. La relación entre ambos se habría consolidado desde 2022, cuando se conocieron en la universidad.
Desde entonces, han compartido varios momentos juntos, incluyendo apariciones en videos y publicaciones donde muestran su cariño. Sin embargo, la exposición mediática que ha ganado Abelito tras su participación en el reality ha puesto bajo la lupa a su entorno más cercano.
Mientras los rumores continúan, el público sigue dividido entre quienes defienden la vida privada del influencer y quienes consideran que la familia tiene motivos para preocuparse. Lo cierto es que el gesto del padre de Abelito ha desatado una ola de comentarios que mantienen al joven y a su novia en el centro de la conversación digital.