 Descubre el Pasado Oculto de la Novia de Abelito
Farándula

"Vendía caricias": Sale a la luz el pasado de la novia de Abelito

El gesto de molestia de su padre frente a las cámaras ha despertado especulaciones, y algunos apuntan a la relación del joven con su novia.

Compartir:
Abelito, Abelito
Abelito / FOTO: Abelito

Durante la gran final de La Casa de los Famosos México 2025, las cámaras captaron un momento incómodo entre el influencer Abelito y su padre, Abel Sáenz Martínez.  El hombre fue visto con semblante serio y los brazos cruzados, gesto que muchos interpretaron como señal de disgusto.

En redes sociales, los internautas no tardaron en especular sobre el motivo del supuesto enojo.  Algunos sugirieron que podría tratarse de un desacuerdo familiar, mientras que otros relacionaron la situación con la novia del creador de contenido, Aranza Salazar, quien ha estado en el centro de la atención mediática desde hace varios meses.

@televisadigital

Ella es Aranza Salazar, LA NOVIA de @Abel Saenz R. 💕🥰 #LaCasaDeLosFamososMx disponible en @canalestrellasof , @canal5_mx y @vix 24/7

♬ sonido original - Televisa Digital

De acuerdo con el periodista argentino Javier Ceriani, el malestar del padre de Abelito estaría vinculado con el pasado de Aranza.  Durante su programa Chisme No Like, el comunicador aseguró que los padres del influencer no estarían de acuerdo con la relación debido a que la joven habría tenido un pasado "turbio".

Según la versión difundida, la novia del exconcursante de La Casa de los Famosos habría estado relacionada con la venta de "caricias" en un local de Saltillo, Coahuila. Ceriani también comentó que la joven mantendría bajo perfil en redes sociales y que habría eliminado varias publicaciones antiguas, lo que para muchos incrementó las sospechas.

Más de la novia de Abelito

Pese a las acusaciones, ni Abelito ni Aranza se han pronunciado públicamente sobre los señalamientos. La relación entre ambos se habría consolidado desde 2022, cuando se conocieron en la universidad.

Desde entonces, han compartido varios momentos juntos, incluyendo apariciones en videos y publicaciones donde muestran su cariño.  Sin embargo, la exposición mediática que ha ganado Abelito tras su participación en el reality ha puesto bajo la lupa a su entorno más cercano.

La guatemalteca Cynthia Arana enloquece a sus fanáticos con sensual baby doll transparente

Cabe destacar que la imagen desató una lluvia de halagos entre los miles de seguidores de la cantante.

Mientras los rumores continúan, el público sigue dividido entre quienes defienden la vida privada del influencer y quienes consideran que la familia tiene motivos para preocuparse.  Lo cierto es que el gesto del padre de Abelito ha desatado una ola de comentarios que mantienen al joven y a su novia en el centro de la conversación digital.

En Portada

Caso Melisa Palacios: Sala confirma envío a juicio de Bonilla y Marroquínt
Nacionales

Caso Melisa Palacios: Sala confirma envío a juicio de Bonilla y Marroquín

03:40 PM, Oct 08
Selección Nacional de Guatemala viaja sin bajas a Paramaribo, Surinam t
Deportes

Selección Nacional de Guatemala viaja sin bajas a Paramaribo, Surinam

02:26 PM, Oct 08
Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniorst
Deportes

Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

04:57 PM, Oct 08
Huracán Priscilla se debilita a categoría 1t
Internacionales

Huracán Priscilla se debilita a categoría 1

01:28 PM, Oct 08

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes sociales#liganacionalEE.UU.Real MadridSeguridad vialLiga NacionalFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos