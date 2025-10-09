Anitta deslumbra en bikini diminuto que realza sus atributos

Anitta de nuevo fue la sensación en las redes sociales al compartir unas imágenes donde luce su figura en un diminuto bikini que apenas cubre sus atributos y donde presume su tonificada figura.
La cantante brasileña aparece posando un paradisíaco lugar rodeada de aguas cristalinas y con sol sobre su piel. Sus seguidores no tardaron en llenar la publicación de elogios, celebrando tanto su belleza como su autenticidad.
Otras fotografías mostraron a la cantante rodeada de árboles impresionantes y dunas de arena. También se lució en bikini en la playa y mostró fotografías en el desierto.
Las fotos de Anitta salen a la luz luego de que fuera una de las protagonistas de la Semana de la Moda de París 2025.
La cantante brasileña fue la estrella musical del desfile Le Défilé - L’Oréal Paris, donde ofreció una potente presentación en plena Place de l’Hôtel de Ville, luciendo un impactante conjunto rojo diseñado por la firma brasileña Artemisi.
Además, Anitta ofreció una actuación que encendió al público interpretando sus famosos temas "Girl From Rio" y "Envolver".
¿Qué se hizo?
Anitta llegó a la pasarela de L’Oréal Pari como una diosa moderna envuelta en una capa roja vibrante con bordados negros que ya de por sí robaba todas las miradas.
Sin embargo, lo que llamó la atención de los presentes fue su nueva y renovada imagen. Luego de someterse a una cirugía estética, Anitta mostró un nuevo rostro.
Si alguien ha sido abierta con las mejoras estéticas que se ha practicado es la cantante brasileña Anitta, quien está orgullosa de sus procedimientos aplicados desde que empezó su carrera.
Recientemente acaparó la atención por sus evidentes cambios, que los fans notaron de inmediato; entre ellos destacan: contornos más definidos en su rostro, nariz más respingada y labios más voluminosos.