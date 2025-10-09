 Anitta deslumbra en bikini diminuto que realza sus atributos
Farándula

Anitta luce un diminuto bikini que a penas cubre sus atributos

La cantante brasileña, quien ha acaparado la atención por su nuevo rostros, encendió las redes con su sexy traje de baño.

Compartir:
Anitta.webp,
Anitta.webp / FOTO:

Anitta de nuevo fue la sensación en las redes sociales al compartir unas imágenes donde luce su figura en un diminuto bikini que apenas cubre sus atributos y donde presume su tonificada figura.

La cantante brasileña aparece posando un paradisíaco lugar rodeada de aguas cristalinas y con sol sobre su piel. Sus seguidores no tardaron en llenar la publicación de elogios, celebrando tanto su belleza como su autenticidad.

Otras fotografías mostraron a la cantante rodeada de árboles impresionantes y dunas de arena. También se lució en bikini en la playa y mostró fotografías en el desierto.

Foto embed
Anitta - Instagram

Las fotos de Anitta salen a la luz luego de que fuera una de las protagonistas de la Semana de la Moda de París 2025.

La cantante brasileña fue la estrella musical del desfile Le Défilé - L’Oréal Paris, donde ofreció una potente presentación en plena Place de l’Hôtel de Ville, luciendo un impactante conjunto rojo diseñado por la firma brasileña Artemisi.

Además, Anitta ofreció una actuación que encendió al público interpretando sus famosos temas "Girl From Rio" y "Envolver".

¿Qué se hizo?

 Anitta llegó a la pasarela de L’Oréal Pari como una diosa moderna envuelta en una capa roja vibrante con bordados negros que ya de por sí robaba todas las miradas.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los presentes fue su nueva y renovada imagen. Luego de someterse a una cirugía estética, Anitta mostró un nuevo rostro.

Si alguien ha sido abierta con las mejoras estéticas que se ha practicado es la cantante brasileña Anitta, quien está orgullosa de sus procedimientos aplicados desde que empezó su carrera.

Recientemente acaparó la atención por sus evidentes cambios, que los fans notaron de inmediato; entre ellos destacan: contornos más definidos en su rostro, nariz más respingada y labios más voluminosos.

Foto embed
anitta antes y ahora - Instagram

En Portada

Diputados oficialistas accionan contra decisión del Congreso sobre Decreto 7-2025t
Nacionales

Diputados oficialistas accionan contra decisión del Congreso sobre Decreto 7-2025

10:02 AM, Oct 09
Guatemala enfrentará a Surinam con importante ausenciat
Deportes

Guatemala enfrentará a Surinam con importante ausencia

10:12 AM, Oct 09
Hallan tres cuerpos en la vía pública en ruta al Atlántico t
Nacionales

Hallan tres cuerpos en la vía pública en ruta al Atlántico

11:52 AM, Oct 09
Carlos Vives liderará la canción oficial de la Copa Mundial FIFA 2026t
Farándula

Carlos Vives liderará la canción oficial de la Copa Mundial FIFA 2026

09:47 AM, Oct 09

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesEE.UU.Real MadridSeguridad vialLiga NacionalSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos