Rebeca Rubio: La Transformación Fitness en Bikini que Inspira

Rebeca Rubio comenzó en la televisión guatemalteca por un casting al que asistió casi por obligación, convirtiéndose en una de las conductoras principales del famoso programa "Aló Qué Tal América".
La presentadora participó en varios eventos como modelo antes de ser deportista. Se graduó de antropóloga por la Universidad del Valle de Guatemala.
Rebeca Rubio practicó ciclismo durante un tiempo, fisicoculturismo y fitness; además fue la conductora del programa de televisión Ponte Fit, que se transmite de lunes a viernes a las 9.30 horas por la cadena mexicana Televisa Deportes.
El ímpetu y las ganas de salir adelante para alcanzar sus sueños y sus metas han hecho de Rebeca Rubio una persona fuerte física y mentalmente.
A través de sus redes sociales, Rebeca Rubio compartió unas imágenes que muestran el antes y después de llevar una vida fitness con el propósito de motivar y ayudar a más mujeres a que cumplan con sus objetivos.
"? 25 años de disciplina me enseñaron algo: No se trata de suerte, se trata de método. Hoy ese método está en SHOWDOWN 54: mi nuevo reto para entrenar contigo, guiarte paso a paso y demostrarte que sí puedes transformar tu cuerpo.? Yo ya di el primer paso... ¿te unes a mi equipo? Escríbeme para más información, el link está en mi Bio?#Rebepower#rebecarubio#solinstream", escribió.
En junio del 2010 Rebeca Rubio ganó el título del campeonato internacional de Fitness Universe Weekend en Miami, logro que nunca imaginó que le serviría de trampolín para encontrar el éxito que hoy tiene en México.
"Cuando gané ese título apareció un intermediario que me dijo que en México había una oportunidad y me decidí a venir. Llegué el 3 de noviembre y me llevaron de gira por varios canales y en menos de un mes me llamó Televisa directo a mi celular para proponerme ser la imagen de salud que necesitaban", afirma.
Su vida ahora
La atleta guatemalteca Rebeca Rubio es sinónimo de vida saludable y una de las pioneras en llevar el deporte como parte esencial.
La guatemalteca vivió uno de los grandes momentos en la televisión mexicana llevando sus rutinas y enseñando a tener una vida saludable.
Con el tiempo se trasladó a vivir a Los Ángeles, California, en donde radica actualmente, pero siempre transmitiendo el deporte por sus redes sociales.
Rebeca Rubio reconoce que su pasión es ayudar a transformar vidas a través del fitness y la nutrición. Por ello acaba de lanzar una App de entrenamiento.
La puedes seguir en las distintas plataformas. En Facebook tiene más de 2.8 millones de seguidores; en Instragram donde tuene más de 1 millón de seguidores y en Tik Tok más de 48 mil.