Victoria's Secret sorprende con Karol G en su desfile

La reconocida marca de lencería Victoria’s Secret volvió a acaparar la atención mundial al revelar, con una atrevida y elegante fotografía, que la cantante colombiana Karol G será una de las estrellas invitadas de su próximo desfile de moda.
La publicación, compartida en las redes sociales oficiales de la firma, desató una ola de reacciones entre los fanáticos de la artista y los seguidores del icónico show, que celebra el regreso de su formato tradicional tras varios años de ausencia.
En la imagen promocional, Karol G aparece luciendo un conjunto de encaje en tonos pastel, con un maquillaje natural y una pose poderosa que refleja la confianza y sensualidad características de la intérprete de "Provenza".
La publicación fue acompañada del mensaje: "Ella representa el poder, la autenticidad y la evolución femenina. Bienvenida, Karol G, al universo de Victoria’s Secret".
El anuncio sorprendió al público, ya que desde hace semanas circulaban rumores sobre la participación de una gran estrella latina en el desfile 2025 de la marca. Con esta confirmación, Karol G se convierte en la primera artista colombiana en presentarse en el evento, consolidando así su posición como una de las figuras más influyentes de la música global.
Un gran evento
El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 marcará el regreso del espectáculo en su formato original, con desfiles en vivo, presentaciones musicales y una nueva propuesta centrada en la diversidad y empoderamiento femenino.
Tras una pausa de cuatro años, la firma busca renovar su imagen y adaptarse a los nuevos tiempos, con modelos de distintas tallas, orígenes y estilos.
Karol G, quien atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, continúa expandiendo su presencia internacional. Su más reciente gira "Mañana Será Bonito World Tour" rompió récords de asistencia y ventas, convirtiéndola en la artista latina más taquillera del año.
Además, ha sido reconocida por su mensaje de independencia, amor propio y fortaleza femenina, valores que encajan perfectamente con la nueva filosofía de Victoria’s Secret.
La noticia generó entusiasmo entre los seguidores de la artista, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de orgullo y admiración. "Karol G está representando a toda Latinoamérica", "¡Una reina entre ángeles!" y "El poder femenino se siente más fuerte que nunca", fueron algunos de los comentarios más repetidos en las publicaciones de la marca.
Con su participación en este desfile, Karol G no solo reafirma su estatus como ícono musical y de estilo, sino que también se convierte en símbolo de una nueva era para Victoria’s Secret, donde la belleza, la fuerza y la autenticidad de la mujer moderna ocupan el centro de la pasarela.
