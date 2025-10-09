 Victoria's Secret sorprende con Karol G en su desfile
Farándula

Victoria's Secret causa furor con atrevida foto para anunciar a Karol G en su desfile

La cantante colombiana Karol G hizo historia al ser anunciada como la nueva estrella musical del desfile Victoria's Secret Fashion Show 2025.

Compartir:
Karol G, Instagram
Karol G / FOTO: Instagram

La reconocida marca de lencería Victoria’s Secret volvió a acaparar la atención mundial al revelar, con una atrevida y elegante fotografía, que la cantante colombiana Karol G será una de las estrellas invitadas de su próximo desfile de moda.

La publicación, compartida en las redes sociales oficiales de la firma, desató una ola de reacciones entre los fanáticos de la artista y los seguidores del icónico show, que celebra el regreso de su formato tradicional tras varios años de ausencia.

En la imagen promocional, Karol G aparece luciendo un conjunto de encaje en tonos pastel, con un maquillaje natural y una pose poderosa que refleja la confianza y sensualidad características de la intérprete de "Provenza".

La publicación fue acompañada del mensaje: "Ella representa el poder, la autenticidad y la evolución femenina. Bienvenida, Karol G, al universo de Victoria’s Secret".

El anuncio sorprendió al público, ya que desde hace semanas circulaban rumores sobre la participación de una gran estrella latina en el desfile 2025 de la marca. Con esta confirmación, Karol G se convierte en la primera artista colombiana en presentarse en el evento, consolidando así su posición como una de las figuras más influyentes de la música global.

Un gran evento

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 marcará el regreso del espectáculo en su formato original, con desfiles en vivo, presentaciones musicales y una nueva propuesta centrada en la diversidad y empoderamiento femenino.

Tras una pausa de cuatro años, la firma busca renovar su imagen y adaptarse a los nuevos tiempos, con modelos de distintas tallas, orígenes y estilos.

Karol G, quien atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, continúa expandiendo su presencia internacional. Su más reciente gira "Mañana Será Bonito World Tour" rompió récords de asistencia y ventas, convirtiéndola en la artista latina más taquillera del año.

Además, ha sido reconocida por su mensaje de independencia, amor propio y fortaleza femenina, valores que encajan perfectamente con la nueva filosofía de Victoria’s Secret.

La noticia generó entusiasmo entre los seguidores de la artista, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de orgullo y admiración. "Karol G está representando a toda Latinoamérica", "¡Una reina entre ángeles!" y "El poder femenino se siente más fuerte que nunca", fueron algunos de los comentarios más repetidos en las publicaciones de la marca.

Con su participación en este desfile, Karol G no solo reafirma su estatus como ícono musical y de estilo, sino que también se convierte en símbolo de una nueva era para Victoria’s Secret, donde la belleza, la fuerza y la autenticidad de la mujer moderna ocupan el centro de la pasarela.

Mira también:

@emisorasunidas897

Revista Billboard incluye a Ricardo Arjona en listado de Mejores Artistas Latinos del siglo XXI 🇬🇹🇬🇹🥳🥳 . . #Arjona #Guatemala #Billboard #MejoresArtistasLatinos

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Enade destaca a Guatemala como un país con oportunidades para inversión extranjerat
Nacionales

Enade destaca a Guatemala como un país con oportunidades para inversión extranjera

05:43 PM, Oct 09
VIDEO. Formación de tornado local deja varios incidentes en la capitalt
Nacionales

VIDEO. Formación de tornado local deja varios incidentes en la capital

05:41 PM, Oct 09
¿Habrá pantallas del Gobierno para ver el partido de Guatemala?t
Deportes

¿Habrá pantallas del Gobierno para ver el partido de Guatemala?

03:32 PM, Oct 09
Trump sobre el acuerdo en Gaza: No lo hice por el Premio Nobel, lo hice por la humanidadt
Internacionales

Trump sobre el acuerdo en Gaza: "No lo hice por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad"

03:19 PM, Oct 09

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalredes socialesEE.UU.Seguridad vialReal MadridLluviasSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos