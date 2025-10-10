 Shakira sorprende con un atrevido baby doll sexy
Farándula

Shakira no deja nada a la imaginación con su sexy baby doll

Posando desde la cama, la cantante colombiana elevó la temperatura de sus miles de fans provocando decenas de halagos.

shakira-4.png,
FOTO:

Shakira se encuentra tomándose un breve descanso tras culminar sus serie de conciertos en México como parte de su "Las Mujeres ya no lloran World Tour".

Mientras llega el momento de retomar su gira, la cantante colombiana sorprendió a sus miles de fans al aparecer en la portada de la revista Cosmopolitan.

Shakira protagoniza la portada de la edición de noviembre de la revista, donde posa con un vestido lencero de seda en tono marfil, arrodillada sobre una cama blanca y envuelta en una atmósfera de calma, poder y sensualidad.

Foto embed
Shakira Cosmopolitan - Instagram

Su cabello suelto, rebelde y luminoso, enmarca una mirada que no busca aprobación, sino libertad.

"Los tiempos difíciles me impulsan", tituló Cosmopolitan la entrevista. Y es que en cada gesto, Shakira parece reafirmar que ya no hay lágrimas, solo fuego y determinación.  

En su cuenta de Instagram, presentó la sesión fotográfica que se realizó en una cama y con el apoyo de su fotógrafo oficial, Nicolas Gerardin.

"La vulnerabilidad es un superpoder", dice @deborahlandshut en una entrevista con @shakira en el nuevo Cosmopolitan. ? Una conversación sobre cómo la colombiana sigue afirmando estar en la cima del negocio incluso después de 20 años - y es un icono del empoderamiento femenino para nosotros", escribió la revista en una publicación en Instagram.

Confesiones

No es la primera vez que Shakira figura en la portada de la revista. En 2021 fue incluida en la versión norteamericana, concediendo una entrevista en la que habló de sus hijos, sus inicios en la música, y su experiencia realizando junto a Jennifer López el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Esta vez la revista incluyó una nueva entrevista con la cantante, que abordó principalmente el rol del empoderamiento femenino desde su ruptura con Piqué y durante el lanzamiento y promoción de Las mujeres ya no lloran.  

Shakira manifestó que tanto el éxito de su colaboración con Bizarrap como el de su primer álbum dirigido al mercado angloparlante, Servicio de lavandería, le hicieron entender el poder de su propia voz.

"Cuando lancé Bzrp Music Sessions, Vol. 53, me impresionó mucho la gran respuesta y la gran representación femenina. Pero creo que mi primer álbum, hace más de veinte años, también tuvo un gran impacto, fuera consciente de ello o no, porque me adentraba en un género musical que hasta entonces no había estado dominado por mujeres en Latinoamérica", indicó.

