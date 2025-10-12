Diane Keaton: ¿Por qué eligió no casarse y adoptar a los 50?

Diane Keaton, recordada por su estilo único y su talento, siempre fue una figura admirada tanto en el cine como por sus decisiones personales. A lo largo de su vida, la intérprete optó por mantenerse soltera y, ya en su madurez, decidió formar una familia adoptando a sus hijos a los 50 años.
En diversas entrevistas, Keaton fue transparente al hablar sobre su elección de no casarse. En una conversación con la revista People en 2019, expresó que siempre fue "la única de su generación que nunca se casó".
Según la actriz, no se trató de falta de oportunidades, sino de una decisión consciente: "No habría sido una buena idea para mí", afirmó. Desde joven, la famosa actriz estadounidense, tenía claro que su camino no incluía el matrimonio.
En una anécdota que suele recordar, contó que durante su adolescencia un compañero le dijo que sería una buena esposa, a lo que ella pensó: "No quiero ser esposa. No". A lo largo de los años, Diane Keaton mantuvo relaciones sentimentales con destacados actores como Al Pacino, Warren Beatty y Woody Allen, pero nunca llegó a comprometerse formalmente.
Más de Diane Keaton
En 2023, durante una entrevista con AARP The Magazine, confesó que no tenía pareja ni interés en buscar una, asegurando que lo veía "muy improbable". La maternidad llegó más tarde en su vida. A los 50 años, Keaton adoptó a sus dos hijos, Dexter y Duke, cumpliendo así un deseo que había tenido durante mucho tiempo.
En una entrevista con Ladies’ Home Journal, explicó que la idea de adoptar había estado presente por años hasta que finalmente decidió hacerlo. Desde entonces, la actriz ha disfrutado de su papel como madre, afirmando que sus hijos le dieron una nueva perspectiva sobre la vida y el amor.
Aunque sus hijos prefieren mantenerse alejados del ojo público, Keaton siempre habló con orgullo de ellos, asegurando que valoraba su independencia y la vida tranquila que construyeron juntos.