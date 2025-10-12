Guatemala deslumbra con traje de El Sombrerón en Miss Grand

La representante guatemalteca en el certamen Miss Grand International 2025, Ana Sofía Lendl, sorprendió a todos sus seguidores al revelar el traje nacional que lucirá. La joven modelo optó por un diseño inspirado en una de las leyendas más emblemáticas del folclore guatemalteco: El Sombrerón.
A través de sus redes sociales, Ana Sofía compartió un video en el que mostró cada detalle del imponente atuendo, acompañado del mensaje: "Las lágrimas de El Sombrerón Una fusión entre tradición, elegancia y vanguardia, creación inspirada en una de las figuras más icónicas de la tradición oral guatemalteca".
Además, agregó: "El Sombrerón, la leyenda de una pequeña criatura nocturna con un gran sombrero negro que toca bellas melodías para mujeres de ojos grandes y cabello largo, hipnotizándolas y robándoles el corazón." El traje, que combina texturas oscuras, bordados brillantes y una imponente estructura, busca rendir homenaje a la cultura guatemalteca desde una perspectiva moderna.
Su concepto representa la dualidad del misterio y la belleza de esta leyenda popular, y ha sido calificado por muchos como una de las propuestas más creativas que Guatemala ha presentado en el certamen. Ana Sofía Lendl fue coronada Miss Grand Guatemala 2025 durante la gala del certamen nacional celebrada en el Expocenter del Grand Tikal Futura.
Desde ese momento, la joven se ha preparado intensamente para representar al país en el evento internacional, que este año se llevará a cabo en Bangkok, Tailandia, el 18 de octubre de 2025. Miss Grand International es considerado uno de los concursos de belleza más importantes del mundo, con sede principal en Tailandia, y reúne a más de 70 candidatas de distintos países.
Además del carisma y el porte, las participantes son evaluadas por su creatividad y conexión cultural a través del desfile de trajes nacionales, uno de los momentos más esperados de la competencia.
Con "Las Lágrimas del Sombrerón", Ana Sofía busca proyectar al mundo la riqueza de la tradición guatemalteca en el Miss Grand International.