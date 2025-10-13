Ana Lendl deslumbra con su traje nacional de leyenda

Ana Lendl, representante de Guatemala en el certamen Miss Grand International 2025, dejó al público sin aliento con su imponente presentación durante la competencia de National Costume, que se celebra este lunes.
La modelo austro-guatemalteca sorprendió con un diseño cargado de simbolismo y orgullo nacional, inspirado en una de las leyendas más emblemáticas del folclore guatemalteco: El Sombrerón.
El significado
Antes de su aparición en el escenario, Ana Lendl había compartido en redes sociales un video en el que mostraba en detalle su traje típico y explicaba su significado.
"LAS LÁGRIMAS DEL SOMBRERÓN. Una fusión entre tradición, elegancia y vanguardia, creación inspirada en una de las figuras más icónicas de la tradición oral guatemalteca", escribió la reina de belleza, acompañando el mensaje con imágenes que rápidamente se volvieron virales entre sus seguidores.
El traje, descrito como una obra de arte en movimiento, combina una silueta ceñida al cuerpo en un mono con transparencias asimétricas, meticulosamente decorado con dijes metálicos de notas musicales y colgantes de cristales checos, Swarovski, obsidianas y topes de plata. Cada detalle rinde homenaje a la figura mística del Sombrerón, conocido por su gran sombrero negro y su habilidad para encantar con su guitarra a las mujeres de ojos grandes y cabellos largos.
El atuendo se complementa con una capa de tweed negro con detalles ecuestres en los hombros, que evoca la elegancia del personaje legendario, y accesorios que refuerzan su carácter artesanal: una guitarra, un cinturón de cobre repujado y botas hechas a mano, todo ello bañado por el brillo de más de 5,000 cristales en tonos lila, transparente, gris, naranja e iridiscente.
Como toque final, Lendl portó un sombrero esculpido a mano, con colgantes de cristal y un forro brillante que simboliza el reflejo de las estrellas y los sueños de miles de guatemaltecos. La creación, de acuerdo con la descripción oficial, busca representar "la magia, la tradición y la fuerza de Guatemala, un país que nunca dejará de brillar".
La participación de Ana Lendl ha sido ampliamente elogiada por el público y seguidores del certamen, quienes destacaron no solo la belleza del diseño, sino también el mensaje cultural detrás de su interpretación. Con esta presentación, Guatemala vuelve a brillar en el escenario internacional, fusionando arte, leyenda y orgullo patrio en una sola imagen inolvidable.
La Gran Final
El certamen Miss Grand International compartió que tendrán tres fechas importantes: 13 de octubre, competencia de National Costume. 15 de octubre, competencia preliminar. 18 de octubre, Gran Final.
La final de Miss Grand International 2025 se llevará a cabo en el MGI Hall, Bangkok, Tailandia. En esta edición participan 77 concursantes de diferentes países.
La actual Miss Grand International, Christine Juliane Opiaza (Filipinas), coronará a su sucesora al cierre del evento.
Mira también:
@emisorasunidas897
Cómo se formó el remolino en la Ciudad levanta dudas sobre si habrá más. . . #Remolino #Clima #Guatemala♬ sonido original - Emisoras Unidas