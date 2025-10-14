 Filtran Imágenes Íntimas de Alana Flores y su Gato
Filtran imágenes íntimas de Alana Flores después de ser captada echando insecticida a su gato

La influencer mexicana ha vivido un años 2025 lleno de polémica y ahora se ve envuelta en un nuevo escándalo por unas imágenes que circulan en las redes.

Alana Flores, Instagram
Alana Flores / FOTO: Instagram

Alana Flores es una reconocida influencer mexicana cuyo nombre se ha vuelto tendencia en las redes poniendo en jaque la privacidad en Internet.

Lamentablemente, la creadora de contenido ha tenido que vivir constantes ataques hacia su persona e incluso filtraron supuestas imágenes explícitas de su persona en varias ocasiones.

Ahora, como si se tratara de un tema sin final, un internauta comenzó a crear la teoría de más imágenes íntimas con la diferencia de que estás podrían ser "reales".

Omar, con el usuario @margonzalez30_ en X, colocó el siguiente texto: "Ya vieron el video de alana?". Algunos sujetos comenzaron a compartir links en la caja de comentarios que contenían, presuntamente, las fotos y videos de la influencer.

Aunque en varias ocasiones, Alan Flores ha posado con diminutos atuendos, ella asegura que las fotos que circulan no pertenecen a ella y que se trata de Inteligencia Artificial.

Tras aclarar que todo se trataba de inteligencia artificial y que tomaría acciones legales en contra del internauta que había difundido el material, los usuarios disminuyeron los cuestionamientos y teorías de las fotos.

Percance con su mascota

Todo esto sucede días después de que Alana Flores se volviera a ser tendencia en X por, supuestamente, rociarle insecticida a su gato.

De acuerdo con lo escrito por una cuenta de X, la involucrada afectó a su mascota al querer matar a un grillo: "Ahora sale con un video peleando con un grillo y llena a su gato de insecticida", es parte del texto que colocó la fuente antes citada.

Alana Flores es una de las streamers más populares de todo México. Con más de cinco millones de seguidores en Instagram, la joven de 24 años ha participado, a lo largo de 2025, en distintos proyectos que le han permitido demostrar su talento con los guantes.

Su rutina de entrenamientos intensos la han posicionado como parte de las conversaciones digitales atrayendo colaboraciones con marcas deportivas y un público que la apoya.

