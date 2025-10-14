 María Villalobos: Modelo Se Desnuda en Vivo Durante Programa
Farándula

María Villalobos, la modelo que se quitó la ropa en pleno programa de televisión

La actriz dominicana se volvió tendencia en las redes luego de que se revelara el video donde aparece quitándose la programa durante transmisión de Noticentro.

María Villalobos, Instagram
María Villalobos / FOTO: Instagram

María Villalobos es una modelo actriz y comediante nacida en República Dominicana, es conocida por su trabajo en el ámbito de la televisión humorística. 

Aunque no cuenta con una biografía extensa, se ha destacado como una figura fresca en el entretenimiento dominicano, con apariciones en programas y sketches que combinan humor picante y sátira social.

Su nombre fue blanco de comentarios luego de viralizarse un video donde aparece quitándose la ropa en durante la transmisión del programa Noticentro.

En X, donde circulan las imágenes, varios usuarios señalaron su descontento sobre el contenido de las transmisiones en televisión nacional; sin embargo, otros indicaron que los canales de televisión pueden transmitir contenido más explícito o "para adultos jóvenes" en la noche porque se supone que no es un horario para niños.

Además de sus labores como personaje de televisión, tiene su cuenta de Only Fans e incluso presume que da asesorías inmobiliarias. 

María Villalobos también es animadora, modelo, comunicadora y voz comercial. Dicho esto, su contenido es de tipo humorístico pero enfocado en la "sexy-comedia" como la definen en otros sitios donde se busca información de ella.  

Estos clips, que resaltan su figura atlética y sentido del humor autocrítico, la convirtieron en tendencia en plataformas como TikTok y YouTube, donde fans la elogian por su "energía fresca" en un formato tradicionalmente.

Foto embed
Karina Pérez - Instagram

Su fama en el programa

María Villalobos saltó a la fama en 2020 gracias a su integración al elenco de El Reperpero, un programa icónico de la televisión dominicana que la catapultó como una de las "rostros nuevos" del género sexycomedia.  

El Reperpero es un programa dominicano de sexycomedia, producido por Miguel Alcántara, que combina sketches, gags y chistes subidos de tono para satirizar la vida cotidiana, matrimonios, noviazgos y la sociedad quisqueyana.

Justamente el corte del programa donde participa tiene este tipo de contenido subido de tono. Las conductoras son mujeres que presumen de su cuerpo y en ese momento ella decidió quitarse la blusa, quedando solamente con la parte que cubría sus piernas y su sostén. Ante eso, las redes sociales reaccionaron bastante sorprendidas por lo ocurrido.

María Villalobos actúa en roles variados y recurrentes, interpretando personajes femeninos en sketches que satirizan temas cotidianos como relaciones, trabajos precarios y dinámicas sociales.

