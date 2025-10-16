 María Antonieta de las Nieves dice adiós a 'La Chilindrina'
Farándula

María Antonieta de las Nieves se despide definitivamente de "La Chilindrina"

La actriz le dice adiós al personaje de la niña que la llevó a ser una de las artistas más queridas en México y Latinoamérica.

La Chilindrina, Instagram
La Chilindrina / FOTO: Instagram

Después de más de medio siglo de dar vida a uno de los personajes más entrañables de la televisión mexicana, María Antonieta de las Nieves anunció que le dice adiós a "La Chilindrina".

La actriz le concedió una emotiva entrevista a la periodista Matilde Obregón, que está en Youtube, donde habló sobre su decisión de despedirse del personaje que la acompañó toda su vida y del proceso personal que la llevó a tomar esa determinación.

"Todavía me acuerdo de mis presentaciones anteriores, que llegaba cansada, pero aquí está La Chilindrina, y salía cantando, bailando... una transformación total", recordó María Antonieta, con una sonrisa que mezcló orgullo y nostalgia.

Durante la charla, la artista confirmó que la última vez que interpretó a La Chilindrina fue en Perú, país donde cerró su gira con el espectáculo circense que encabezó durante años.

"Ya se fue en Perú. A lo mejor algún comercial o promocional, pero ya como estaba yo entregada al circo con dos o tres funciones diarias, ya no... Tengo 75 años y no he descansado un momento de mi vida", confesó.

Durante la misma entrevista, María Antonieta también recordó el difícil episodio de salud que vivió en 2025, cuando fue hospitalizada de emergencia en Perú.

"Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué ni para qué. Me las recetó el doctor, porque ves a uno, a otro y uno te dice: necesitas tomar esto, el otro, no se ponen de acuerdo y eso fue lo que me perjudicó la salud", confesó.

Foto embed
La Chilindrina - Instagram

Sus razones

De las Nieves explicó que, tras toda una vida dedicada al trabajo, por fin está aprendiendo a disfrutar de la tranquilidad. 

"Ahora estoy sabiendo lo que es estar en una casa, en una cama. Estoy con mis perras viendo la tele y estoy feliz", compartió con sinceridad.

La intérprete reconoció que la muerte de su esposo, Gabriel Fernández, fue un punto de inflexión que la llevó a replantearse su ritmo de vida.

"Desde que mi viejito se fue, estar en la pista me costaba trabajo. Entonces creo que ya estoy preparándome para hacer otras cosas", dijo conmovida.

Aunque no cierra por completo la puerta al personaje, sí deja claro que el ritmo de trabajo que mantuvo durante décadas ha llegado a su fin.

María Antonieta interpretó a La Chilindrina por más de 50 años, desde la creación del programa en 1971. En 2021, obtuvo el Récord Guinness por la carrera más larga de una actriz interpretando a una misma niña.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados Unidos#liganacionalLluviasSeguridad vialSeguridadEE.UU.Futbol Guatemalteco
