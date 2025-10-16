True Guatemala: Descubre la Serie que Resalta Su Belleza

"True Guatemala": la nueva serie documental que muestra al mundo la esencia y belleza del país a través de Amazon Prime.
Más detalles
Guatemala vuelve a ser protagonista a nivel internacional gracias a True Guatemala, una nueva serie documental que llega a Amazon Prime para mostrar al mundo la riqueza natural, cultural y humana del país.
La producción, dirigida por Carla Molina y presentada por el periodista guatemalteco Harris Whitbeck, se estrena en 2025 con seis episodios que invitan a recorrer los paisajes, las tradiciones y las historias que hacen de Guatemala un lugar único en el planeta.
True Guatemala es una experiencia visual y emocional que celebra el espíritu del país, desde sus raíces mayas hasta la fuerza visionaria de su gente.
La serie invita a los espectadores a explorar "una tierra donde la herencia maya, los impresionantes paisajes y las personas con visión de futuro se unen para transformar a todos los que la visitan".
Con imágenes espectaculares y testimonios inspiradores, el documental ofrece un retrato íntimo y auténtico del alma guatemalteca.
Cada episodio recorre distintos rincones del país —desde los majestuosos volcanes y lagos hasta los pueblos cargados de historia y color— mostrando no solo la diversidad natural, sino también la calidez y resiliencia de su gente.
Más que un recorrido turístico, True Guatemala es un viaje espiritual que invita a descubrir la identidad profunda de una nación que, según la serie, "deja una huella imborrable en quienes la conocen; una vez que sientes su espíritu, nunca vuelves a ser el mismo".
Bajo la dirección de Carla Molina, reconocida por su mirada sensible y su enfoque en proyectos de identidad cultural, la producción combina una cinematografía deslumbrante con un relato que resalta la conexión entre pasado y presente.
Harris Whitbeck, periodista y corresponsal internacional, se encarga de conducir la narrativa, guiando al espectador a través de experiencias que revelan el orgullo y la autenticidad de los guatemaltecos.
A lo largo de seis capítulos, True Guatemala explora temas como la herencia maya viva, la innovación sostenible, la gastronomía ancestral, el arte contemporáneo y la fuerza de comunidades que han aprendido a mirar al futuro sin olvidar sus raíces.
La serie destaca también el papel de Guatemala como un destino que no solo cautiva por su belleza, sino que inspira por la profundidad de su espíritu.
"Es una invitación a ver más allá de los paisajes y a sentir la energía de un país que transforma a quienes lo visitan", señaló el equipo creativo en la presentación del proyecto.
Con True Guatemala, Amazon Prime apuesta por una producción que combina el documental con una narrativa emocional, mostrando una faceta del país pocas veces retratada con tanta autenticidad y orgullo.
La serie promete convertirse en una ventana al alma guatemalteca, reforzando el mensaje de que Guatemala no solo se visita, sino que se siente.
True Guatemala está disponible en Amazon Prime a partir de 2025 y, sin duda, se perfila como una de las producciones más inspiradoras del año, una carta de amor al país y a su gente que dejará una marca profunda en cada espectador.
Mira también:
@emisorasunidas897
José "el Caballo" fue protagonista por salvar el gol. . . #VamosGuate #EliminatoriasMundialistas #Guatemala #ElSalvador♬ sonido original - Emisoras Unidas