Greeicy rompe su silencio sobre la captura de su padre

La reconocida cantante colombiana Greeicy Rendón se pronunció por primera vez luego de la captura de su padre, Luis Alberto Rendón, un hecho que desde el 11 de octubre de 2025 ha causado gran conmoción en Colombia y en el mundo del entretenimiento latino.
La detención se produjo tras una orden judicial emitida por un juzgado de Rionegro, Antioquia, por los presuntos delitos de secuestro simple y tortura agravada. Según la Fiscalía, el caso estaría relacionado con un robo ocurrido en mayo de 2023 en una finca de propiedad de la artista y su pareja, el también cantante Mike Bahía.
Durante el asalto, los delincuentes habrían sustraído joyas, dinero y objetos de valor por un monto estimado en 1.700 millones de pesos colombianos. Las autoridades sostienen que el padre de la intérprete habría contratado a cinco personas para retener y agredir a dos empleados de la finca, a quienes señalaba de estar implicados en el robo.
Tras varios días de silencio, Greeicy rompió el silencio el 16 de octubre con un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que expresó tanto su dolor como su confianza en la inocencia y los valores de su padre.
"Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten considerarme una buena persona vienen de quienes me formaron. Crecí rodeada de amor, trabajo honesto y respeto hacia los demás", escribió la cantante caleña en una historia de Instagram.
La intérprete de "Amantes" aseguró que quienes la conocen saben que sus padres siempre fueron ejemplo de rectitud, empatía y justicia, y que se mantiene en paz porque su conciencia está tranquila.
"Es imposible que no duela el alma cuando tocan lo que más amas. Sé lo maravillosos que son como seres humanos (...) Aunque duela el corazón, siempre con la frente en alto, porque cuando la conciencia está limpia, se duerme en paz", agregó en su mensaje.
Por su parte, Mike Bahía, pareja de la artista, no se ha pronunciado públicamente, aunque compartió en sus historias el texto de Greeicy como muestra de respaldo y unidad familiar en medio de la situación.
El abogado Edwin Manuel Cháves explicó que el proceso judicial se centra en los hechos ocurridos dentro de la propiedad, pero no implica participación directa de Greeicy ni de Mike Bahía. La Fiscalía continúa las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de Luis Alberto Rendón y de los otros implicados en el caso.
Mientras tanto, Greeicy pidió "paciencia, respeto y fe en la justicia", asegurando que "el tiempo revelará la verdad".
El caso sigue generando debate en la opinión pública, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino porque involucra a una de las artistas más queridas de Colombia, quien hoy enfrenta uno de los capítulos más difíciles de su vida personal y familiar.
