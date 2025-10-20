 Nodal Confiesa que Cazzu No Quería Ser Su Novia
Farándula

VIDEO. El día que Nodal reveló que Cazzu no quería ser su novia y él fue intensó para conquistarla

Hace un tiempo, el cantante confesó que fue difícil comenzar una relación la argentina porque ella no estaba convencida de estar con él.

Nodal responde a nueva canción de Cazzu, Redes sociales
Nodal responde a nueva canción de Cazzu / FOTO: Redes sociales

La historia de Christian Nodal y Cazzu comenzó en mayo de 2022, poco después de que él terminara su compromiso con Belinda.

La relación se hizo pública en los Premios Gardel en agosto de 2022 y se consolidó con el nacimiento de su hija, Inti, en septiembre de 2023. 

En una entrevista publicada en 2023, Christian Nodal confesó detalles poco conocidos de su relación con la rapera argentina Cazzu, entre ellos que ella no estaba dispuesta a formalizar como novia al inicio del vínculo. 

Durante su aparición en el programa Noche de Luz, Nodal explicó que cuando comenzó a cortejar a Cazzu, quien más tarde sería la madre de su hija Inti, ella le había expresado que prefería que la relación avanzara con calma. Según sus propias palabras:

"Ella no quería ser mi novia, pa’ empezar. Decía: ‘si tenemos un vínculo bien bonito, veámonos de vez en cuando’... Yo ya estaba emperrado, esta mujer me vuelve loco, me encanta".

"Ella decía: ‘vamos lento, vamos despacio’. Yo no puedo calmar mi intensidad... al día siguiente ya me había comprado una casa, ya tenía el carro". 

El cantante narró que llegó a mudarse brevemente a Argentina para estar más cerca de ella, aunque ella permanecía escéptica sobre formalizar una relación.

Los medios de entretenimiento han replicado ampliamente esta parte de la entrevista, subrayando que la frase "ella no quería ser mi novia" se convirtiera en tendencia debido a las recientes declaraciones que hizo en contra de su ex.

Nodal y Cazzu - Instagram

¿Indirecta?

Cazzu estrenó su nueva canción ‘Balada Malvada’ en medio de los dimes y diretes con Christian Nodal, quien a través de su representante legal desmintió algunas de las declaraciones de su expareja ha hecho sobre la manutención de su hija Inti.

El jueves 16 de octubre, ‘La Jefa’ sorprendió con su balada de desamor, que algunos habrían interpretado como nuevas indirectas para Christian Nodal, ya que incluye frases como "siento pena por las cosas que piensas de mi" y "te molestan mis amigos, mis modales, mi vestido", que podrían dar respuesta a las supuestas cosas que a él le molestarían de ella.

Mediante esta nueva canción, Cazzu no solo plasmaría sus sentimientos sino también reflejaría su vulnerabilidad ante los juicios que ha recibido sobre su apariencia física, mismos de los que ella ha hablado en diferentes entrevistas.

