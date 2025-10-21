 Massiel Carrillo deslumbra con sexy atuendo en Billboard Latin
Massiel Carrillo enciende las redes con su sexy atuendo en los Billboard Latin Music Week

Luego de provocar caos con su foto sin sostén, la cantante guatemalteca vuelve a ser el centro de la atención con diminuto y escotado atuendo.

Massiel-Carrillo-emisoras-unidas-marzo-2024.png,
Massiel-Carrillo-emisoras-unidas-marzo-2024.png / FOTO:

Massiel Carrillo está dando pasos firmes en su carrera y ahora lo hace a nivel internacional, pues ha sido una de las invitadas al Billboard Latin Music Week.

La 36ª edición del evento de música latina de mayor trayectoria en el mundo se lleva a cabo del 20 al 24 de octubre en The Fillmore Miami Beach.

Las festividades incluirán los Premios Billboard de la Música Latina (que se transmitirán por Telemundo el 23 de octubre), además de tres días de paneles, conferencias, shows en vivos y otros eventos destacados. 

Massiel Carrillo asistió a uno de los paneles que se realizaron la tarde del lunes 20, donde Anuel AA y DJ Khaled hablaron sobre la conexión entre el hip-hop y la música latina, proyectos futuros y más.

" Rodeada de grandes mentes, soñando en grande.La música me trajo hasta aquí, y esto apenas comienza. ✨#BillboardLatinMusicWeek#Miami2025#MassielCarrillo", escribió Massiel a través de sus redes sociales.

La participación de Massiel Carrillo en este evento internacional representa un nuevo capítulo en su trayectoria, pues desde que se lanzó como cantante poco a poco ha ido ganando terreno no solo a nivel nacional, también fuera de Guatemala.

Esta semana, Massiel Carrillo se codeará con grandes artistas, productores y ejecutivos de renombre. Entre ellos: Carlos Vives, Ozuna, DJ Khaled, Laura Pausini, Ivy Queen, Daddy Yankee, Anuel AA, Gloria Estefan, Aitana, Tokischa, Pablo Alborán, Xavi, entre muchos otros.

Massiel Carrillo - Instagram

Más sexy que nunca

Massiel Carrillo volvió a dar de qué hablar en redes tras compartir una atrevida fotografía con la que anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado "Y si volvemos?". 

La artista posó sin sostén y con un sombrero vaquero, dejando en claro que no llevaba ropa interior.

En la postal, Massiel Carrillo aparece mostrando parte de sus atributos delanteros, acompañada únicamente por un sombrero vaquero, lo que refuerza la idea de que la intérprete está apostando por un nuevo género musical con tintes regionales.

Días después publicó un video, luciendo el mismo sexy atuendo, donde aparece bailando. Esto provocó una ola de reacciones entre sus más de medio millón de seguidores en Instagram.

Con este lanzamiento, la cantante busca consolidar su faceta musical, alejándose de la imagen con la que muchos la conocieron en la televisión. La cantante Massiel Carrillo es una de las figuras reconocidas del entretenimiento en Guatemala.

