Descubre la cuenta de OnlyFans de Livia Brito

Así luce la cuenta de OnlyFans que abrió Livia Brito

La actriz abrió una sesión de preguntas de sus fans a través de las redes sociales y en una de ella respondió la razón por la que vende contenido en la famosa página azul.

Livia Brito,
Livia Brito

Livia Brito se encuentra disfrutando del éxito que ha tenido la telenovela "Amancer", que protagoniza junto a Fernando Colunga y que se encuentra ya en sus últimos capítulos al aire.

La actriz de origen cubano se ha convertido en uno de los rostros de la pequeña pantalla con más seguidores en las redes sociales. Solo en Instagram supera los 8 millones. 

Además de su exitosa carrera, Livia Brito también posee un perfil en OnlyFans, plataforma "relacionada con generación de contenido para adultos". 

La estrella explicó en una reciente sesión de preguntas y respuestas en sus redes sociales que la decisión de unirse a esta plataforma de contenido para adultos fue una forma de tomar control sobre su propia imagen.

"Se acuerdan que alguna vez me tomaron fotos en la playa y las vendieron. Yo decidí tomar mis propias fotografías y venderlas yo porque soy yo, es mi imagen, o sea es mi cuerpo y no dejo que nadie más lo haga precisamente por eso porque como no existe en ninguna plataforma ellos creen que tomándome una foto la pueden vender sin mi autorización", explicó 

Livia Brito destacó que OnlyFans "es una plataforma más en donde poder sacar contenido que no han visto en ninguna otra red". 

"No es nada del otro mundo", aclaró. "No se vayan a pensar que por el nombre de la plataforma es como... No. Pero sí pueden ir a ver contenido que no van a ver ni en Instagram, ni en TikTok, ni en YouTube, ni en Facebook. No lo van a ver en otra parte". 

Confesiones

Por otro lado, Livia Brito también sorprendió al sincerarse sobre su postura respecto a la maternidad

Aunque hasta hace poco pensaba en ser madre, la actriz de 38 años confiesa que su perspectiva ha cambiado debido a la crisis ambiental.

"Llegó un punto en que me he dado cuenta que el mundo está tan mal que no quiero traer hijos al mundo para contaminar con más pañales, con más ropa, con más plástico, con más biberones... No digo que no, o sea tengo 38 años y no sé qué va a pasar -si voy a tener hijos o no-, pero por el momento sí tengo una conciencia un poco más amplia de lo que le estamos haciendo al planeta y de que ya somos demasiados", se sinceró. 

"Creo que mi aportación al planeta tierra para no contaminarlo un poco más es no traer otro ser humano a contaminar y a sufrir también porque de verdad que la vida es difícil", señaló. 

Livia Brito continúa siendo una figura relevante en la televisión y las redes sociales, y su postura sobre temas personales y profesionales sigue dando de qué hablar.

