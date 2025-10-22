Joe Jonas Responde a Polémica Sobre Consumo de Drogas

El cantante estadounidense Joe Jonas aclaró de manera categórica los rumores que lo señalaban de consumir cocaína durante un concierto reciente de Jonas Brothers.
La polémica estalló cuando un video grabado por un espectador detrás del escenario mostró al artista aparentemente revisándose la nariz, lo que generó especulaciones en redes sociales sobre el uso de drogas.
¿Quién es Joe Jonas?
Joe Jonas nació el 15 de agosto de 1989 en Casa Grande, Arizona (Estados Unidos). Se dio a conocer junto a sus hermanos Kevin y Nick como parte del grupo Jonas Brothers, proyecto que alcanzó la fama mundial durante su etapa con el sello Disney, con éxitos como "Sucker", "Burnin’ Up" y "Year 3000".
Tras una pausa en su carrera en grupo, Joe desarrolló también trabajo solista y ha participado en producciones televisivas y cinematográficas.
Los Jonas Brothers retomaron su actividad con la gira JONAS20: Greetings from Your Hometown Tour, la cual atrajo nuevamente la atención global sobre su música antes de que estallara la polémica.
Polémico video
Durante un show de la gira en septiembre de 2025, parte de la celebración de los 20 años de carrera del grupo, una persona con su teléfono grabó a Joe Jonas detrás del escenario limpiándose o hurgándose la nariz frente a un espejo y usando un paño negro mientras se preparaba para volver al escenario.
El clip rápidamente se volvió viral en plataformas como TikTok y X, y usuarios empezaron a especular que el gesto podría tratarse del consumo de cocaína.
Frente al aluvión mediático, Joe Jonas concedió una entrevista a la revista Esquire, en la que fue muy claro: "Nunca he tocado cocaína en mi vida".
En redes sociales también respondió al comentario con humor tras ver el video: "lol you never had a booger?" ("¿Nunca han tenido un moco?"), en alusión al gesto que lo hizo blanco de especulación.
El momento llega en un período delicado para el artista. Jonas salió de su matrimonio con la actriz Sophie Turner en 2024, con quien tiene dos hijas —Willa y Delphine— y ha hablado abiertamente de los desafíos de combinar la paternidad, la fama y una gira exigente.
Profesionalmente, el rumor lo plantea en una situación embarazosa: cuestionamientos sobre su comportamiento, repercusiones en la percepción del público y posibles efectos en proyectos futuros del grupo o individuales.
