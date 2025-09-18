 Jonas Brothers En 'Camp Rock 3': ¿Sin Demi Lovato?
Farándula

Jonas Brothers regresan a Camp Rock 3, pero ¿sin Demi Lovato?

A través de sus redes sociales, Disney dio a conocer que comenzó el rodaje de la cinta y confirmó al elenco.

Camp Rock Jonas Brothers, Facebook
Camp Rock Jonas Brothers / FOTO: Facebook

Disney acaba de revelar una de las noticias más esperadas por los fans de la música y la televisión, el regreso de la cinta juvenil: Camp Rock.

La compañía confirmó oficialmente la tercera entrega de la exitosa franquicia que marcó a toda una generación, y lo hará con los Jonas Brothers de vuelta en sus icónicos personajes.

La película Camp Rock 3 se estrenará en Disney+ y Disney Channel, aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de lanzamiento. La producción ya está en marcha en Vancouver, Canadá, y promete una historia fresca que conectará con las nuevas audiencias sin perder la esencia de la saga original.

En esta ocasión, la trama seguirá a Connect 3, la banda integrada por los hermanos Jason, Shane y Nate Gray (interpretados nuevamente por Kevin, Joe y Nick Jonas), quienes pierden a su acto de apertura para una gira de reencuentro.

Para resolverlo, regresan al Camp Rock en busca de nuevos talentos entre los campistas que se convertirán en parte de su equipo musical.

Detalles

Aunque Demi Lovato no volverá como Mitchie Torres, su participación sigue siendo clave: la artista forma parte del proyecto como productora ejecutiva, aportando desde detrás de cámaras.

En cambio, sí regresa María Canals-Barrera en el papel de Connie Torres, la madre de Mitchie, lo que supone un guiño directo a la nostalgia de los seguidores.

El nuevo elenco de Camp Rock incluye a jóvenes promesas como Liamani Segura (Sage), Malachi Barton (Fletch), Lumi Pollack (Rosie), Hudson Stone (Desi), Casey Trotter (Cliff), Brooklynn Pitts (Callie) y Ava Jean (Madison). Además, la actriz y comediante Sherry Cola interpretará a Lark, un personaje que aportará humor y frescura a la historia.

