 Dan Benson, exestrella de Disney, defiende OnlyFans
Farándula

La exestrella de Disney Dan Benson defiende su contenido en OnlyFans

El actor asegura que la famosa plataforma le dio la estabilidad económica que buscaba: "El dinero es demasiado".

Dan Benson, Instagram
Dan Benson / FOTO: Instagram

Dan Benson, reconocido por su papel como Zeke Beakerman en Los Hechiceros de Waverly Place, ha defendido en público su incursión en la plataforma OnlyFans, destacando una jugosa recompensa económica y un enfoque de empoderamiento personal.

En el documental TMZ Presents: The War Over OnlyFans, Dan Benson afirmó sin rodeos:

"El primer año que usé OnlyFans, gané más de un millón de dólares, lo cual... fue una cantidad de dinero inaudita. Soy consciente de la controversia, pero el dinero es demasiado grande para dejarlo pasar." 

A esto añadió: "No me arrepiento de las decisiones que tomé. Mucha gente tendrá opiniones sobre mí por publicar mi sexualidad en línea y sobre la ética de crear ese tipo de contenido."

Su migración al mundo del contenido para adultos se vio impulsada por una experiencia traumática previa: la filtración no consentida de sus fotos privadas.

Dan Benson narró que sus imágenes fueron ampliamente publicadas sin su aprobación, y en lugar de permitir que otros lucraran con su privacidad, decidió tomar control a través de OnlyFans:

En su documental, dijo que prefirió "ser el director creativo de mis nudes y que las ganancias fueran mías".

Foto embed
Dan Benson - Instagram

Decisiones 

Dan Benson explicó que "siguiendo la corriente" en lugar de resistirse fue una estrategia vital: "Decidí dejar de luchar contra ello y, en su lugar, encaminar hacia adelante... y construir una página."

En un "chequeo de salud mental" en TikTok, Benson reflexionó sobre su experiencia en OnlyFans:

"Mi primera reacción fue... confusión, porque esperaba mucho más odio." Sin embargo, su reacción fue sorpresa y alivio: "La gente solo decía: ‘¡Sigue así!’ — empoderamiento, lo cual es increíble."

Otro ángulo relevante es su elección consciente de generar contenido dirigido a un público mayoritariamente gay. Como hombre heterosexual, Dan Benson asume el acercamiento con respeto:

"Estoy muy cómodo creando contenido para hombres gay... lo hago específicamente para ellos." 

