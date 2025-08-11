 Jesse McCartney y Demi Lovato se unen a Jonas Brothers
Farándula

Jesse McCartney y Demi Lovato suben al escenario con los Jonas Brothers

El cantante estadounidense, quien se había alejado de las cámaras, interpretó su tema "Beautiful Soul"; mientras que Demi recordó su época en Camp Rock.

Compartir:
Jonas Brothers Camp Rock, Instagram
Jonas Brothers Camp Rock / FOTO: Instagram

Los Jonas Brothers iniciaron su gira del 20.º aniversario, "Gifts From Your Hometown", el domingo 10 de agosto.

El trío se presentó en el Estadio MetLife y prometió a los fans que habría numerosos invitados sorpresa durante la noche. Los hermanos cumplieron su promesa.

Nick, Joe y Kevin se tomaron un tiempo para hablar de la época en que actuaban en escuelas e intentaban salir de gira como teloneros de bandas. Mencionaron que Jesse McCartney tuvo la amabilidad de llevarlos de gira.

El público lanzó un grito agudo cuando Joe le pidió a Jesse que subiera al escenario. Jesse se puso un traje marrón estilo western y sedujo al público antes de lanzarse a cantar "Beautiful Soul". Joe interpretó algunos solos con Jesse o junto a él.

Los Jonas Brothers abrieron varios conciertos para Jesse McCartney. El 13 de abril de 2007, los hermanos actuaron en el Anfiteatro Mizner Park como teloneros oficiales de Jesse en Boca Ratón, Florida. 

Los usuarios de redes sociales también subieron varios videos de uno de sus conciertos en un local de House of Blues. Al principio de su carrera, colaboraron entre sí en el escenario y en eventos de radio.

@rebekahteague2025

♬ original sound - rebekahteague2025

Camp Rock

Los reencuentros siempre funcionan, o al menos provocan en los fans lo mismo que durante el concierto de los Jonas Brothers.

Durante el último la banda decidió dar a su público un momento muy especial con la aparición de Demi Lovato en el escenario para cantar This is Me y Wouldn't Change a Thing.

Ambos temas tienen origen en la saga de películas de los años 2000 Camp Rock, en la cual participaron los artistas y les hizo catapultarse a la fama.

Ahora, quince años después del lanzamiento de la segunda película, los Jonas Brothers han reanimado la emoción de los nostálgicos con esta colaboración inesperada durante su actuación en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

  Si hay un tema de Camp Rock que ha pasado a la historia por encima del resto ha sido This is Me, el cual cuenta con más de 200 millones de reproducciones en Spotify y más 100 millones en YouTube. 

En Portada

Pasajero muere tras ataque contra bus en zona 10t
Nacionales

Pasajero muere tras ataque contra bus en zona 10

07:34 AM, Ago 11
Muere el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbayt
Internacionales

Muere el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

05:51 AM, Ago 11
Niño fallece tras accidente en ruta al Atlánticot
Nacionales

Niño fallece tras accidente en ruta al Atlántico

07:04 AM, Ago 11
Orlando City golea al Inter Miami en el Derbi de Floridat
Deportes

Orlando City golea al Inter Miami en el Derbi de Florida

07:10 AM, Ago 11

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald TrumpSismosredes socialesCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos