Jesse McCartney y Demi Lovato se unen a Jonas Brothers

Los Jonas Brothers iniciaron su gira del 20.º aniversario, "Gifts From Your Hometown", el domingo 10 de agosto.
El trío se presentó en el Estadio MetLife y prometió a los fans que habría numerosos invitados sorpresa durante la noche. Los hermanos cumplieron su promesa.
Nick, Joe y Kevin se tomaron un tiempo para hablar de la época en que actuaban en escuelas e intentaban salir de gira como teloneros de bandas. Mencionaron que Jesse McCartney tuvo la amabilidad de llevarlos de gira.
El público lanzó un grito agudo cuando Joe le pidió a Jesse que subiera al escenario. Jesse se puso un traje marrón estilo western y sedujo al público antes de lanzarse a cantar "Beautiful Soul". Joe interpretó algunos solos con Jesse o junto a él.
Los Jonas Brothers abrieron varios conciertos para Jesse McCartney. El 13 de abril de 2007, los hermanos actuaron en el Anfiteatro Mizner Park como teloneros oficiales de Jesse en Boca Ratón, Florida.
Los usuarios de redes sociales también subieron varios videos de uno de sus conciertos en un local de House of Blues. Al principio de su carrera, colaboraron entre sí en el escenario y en eventos de radio.
Camp Rock
Los reencuentros siempre funcionan, o al menos provocan en los fans lo mismo que durante el concierto de los Jonas Brothers.
Durante el último la banda decidió dar a su público un momento muy especial con la aparición de Demi Lovato en el escenario para cantar This is Me y Wouldn't Change a Thing.
Ambos temas tienen origen en la saga de películas de los años 2000 Camp Rock, en la cual participaron los artistas y les hizo catapultarse a la fama.
Ahora, quince años después del lanzamiento de la segunda película, los Jonas Brothers han reanimado la emoción de los nostálgicos con esta colaboración inesperada durante su actuación en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Si hay un tema de Camp Rock que ha pasado a la historia por encima del resto ha sido This is Me, el cual cuenta con más de 200 millones de reproducciones en Spotify y más 100 millones en YouTube.