 Rumores sobre la muerte de Adela Noriega resurgieron
Farándula

Polémico mensaje desata de nuevo el rumor sobe la muerte de Adela Noriega

La actriz lleva casi dos décadas alejada de la vida pública y una reciente actividad en redes sociales a su nombre genera intriga entre sus fans.

Compartir:
Adela Noriega, Instagram
Adela Noriega / FOTO: Instagram

Adela Noriega, muy querida por sus papeles en telenovelas como El privilegio de amar y Amor real, se convirtió otra vez en protagonista de rumores mediáticos sobre su muerte.

Resulta que un supuesto mensaje en su cuenta de Instagram provocó una oleada de especulación sobre su estado de salud y su vida. 

Fue en Instagram, que un usuario bajo el nombre @_adelanoriega publicó una imagen de un moño blanco, con una flor y una paloma del mismo color. A esta, le agregó la descripción "QEPD"; dicho mensaje lo acompañó con un par de emojis: uno de una paloma blanca y otro de un corazón negro.

Foto embed
Adela Noriega publicación - Instagram

El posteo ha creado una gran incertidumbre entre quienes seguían los pasos de la actriz y sobre todo ante su extensa ausencia frente a las cámaras.

Por ahora, se cree que estos perfiles en redes sociales son falsos y que no pertenecen a Adela Noriega, pero esta nueva actividad registrada ha generado un sinfín de conjeturas.  

Adela Noriega se alejó del mundo del espectáculo hace casi 20 años, su última telenovela fue "Fuego en la sangre", al lado de Eduardo Yáñez.

Desde entonces nadie ha sabido nada de la actriz, algunos colegas que trabajaron con ella asegura que muy pronto ella regresará a los melodramas, pero hasta ahora nada está confirmado.

Foto embed
Fuego en la sangre - Instagram

Si la vieron

Después de que se viralizaran falsos rumores sobre el fallecimiento de la exactriz de telenovelas, Adela Noriega, fuentes confiables afirman que fue vista con normalidad en la colonia Polanco de la Ciudad de México.

El 11 de junio circuló un video en TikTok, supuestamente con voz de Lili Estefan, que afirmaba que Adela Noriega había muerto tras una recaída de cáncer.

Esta versión fue rápidamente desmentida por periodistas de espectáculos. En el programa De Primera Mano, el periodista Lalo Carrillo y Gustavo Adolfo Infante comentaron que un testigo la vio hace mes y medio en Polanco, saliendo a un café, fumando y con un aspecto "delgado y normal".

 "A mí me dijeron hace poco, que la habían visto hace cosa de mes, mes y medio en Polanco. Que porque ella va a su cafecito de siempre y no sé qué y que muy bien. Que la veían delgada como siempre, fume y fume, porque ese es su vicio y hasta ahí. Pero que, normal", reveló el conductor Lalo Carrillo.

Gustavo Adolfo Infante puntualizó: "Se han dicho muchas cosas. Y como ella no sale y aparte nadie la ve y se desaparece... Nadie sabe y no está confirmado que la actriz haya muerto".

En Portada

Video muestra el instante en que bus vuelca en Mixco dejando 30 heridost
Nacionales

Video muestra el instante en que bus vuelca en Mixco dejando 30 heridos

08:49 AM, Oct 22
Gordillo y Diego imponen récords en natación de los Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Gordillo y Diego imponen récords en natación de los Juegos Centroamericanos 2025

09:08 AM, Oct 22
Solo Dios sabe: piloto atribuye a posible falla mecánica el accidente de bus en Mixcot
Nacionales

"Solo Dios sabe": piloto atribuye a posible falla mecánica el accidente de bus en Mixco

08:39 AM, Oct 22
Guatemala gana doble oro en esgrima por equipos en los XII Juegos Centroamericanost
Deportes

Guatemala gana doble oro en esgrima por equipos en los XII Juegos Centroamericanos

09:23 AM, Oct 22

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialredes socialesEE.UU.Juegos Centroamericanos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos