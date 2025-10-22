Rumores sobre la muerte de Adela Noriega resurgieron

Adela Noriega, muy querida por sus papeles en telenovelas como El privilegio de amar y Amor real, se convirtió otra vez en protagonista de rumores mediáticos sobre su muerte.
Resulta que un supuesto mensaje en su cuenta de Instagram provocó una oleada de especulación sobre su estado de salud y su vida.
Fue en Instagram, que un usuario bajo el nombre @_adelanoriega publicó una imagen de un moño blanco, con una flor y una paloma del mismo color. A esta, le agregó la descripción "QEPD"; dicho mensaje lo acompañó con un par de emojis: uno de una paloma blanca y otro de un corazón negro.
El posteo ha creado una gran incertidumbre entre quienes seguían los pasos de la actriz y sobre todo ante su extensa ausencia frente a las cámaras.
Por ahora, se cree que estos perfiles en redes sociales son falsos y que no pertenecen a Adela Noriega, pero esta nueva actividad registrada ha generado un sinfín de conjeturas.
Adela Noriega se alejó del mundo del espectáculo hace casi 20 años, su última telenovela fue "Fuego en la sangre", al lado de Eduardo Yáñez.
Desde entonces nadie ha sabido nada de la actriz, algunos colegas que trabajaron con ella asegura que muy pronto ella regresará a los melodramas, pero hasta ahora nada está confirmado.
Si la vieron
Después de que se viralizaran falsos rumores sobre el fallecimiento de la exactriz de telenovelas, Adela Noriega, fuentes confiables afirman que fue vista con normalidad en la colonia Polanco de la Ciudad de México.
El 11 de junio circuló un video en TikTok, supuestamente con voz de Lili Estefan, que afirmaba que Adela Noriega había muerto tras una recaída de cáncer.
Esta versión fue rápidamente desmentida por periodistas de espectáculos. En el programa De Primera Mano, el periodista Lalo Carrillo y Gustavo Adolfo Infante comentaron que un testigo la vio hace mes y medio en Polanco, saliendo a un café, fumando y con un aspecto "delgado y normal".
"A mí me dijeron hace poco, que la habían visto hace cosa de mes, mes y medio en Polanco. Que porque ella va a su cafecito de siempre y no sé qué y que muy bien. Que la veían delgada como siempre, fume y fume, porque ese es su vicio y hasta ahí. Pero que, normal", reveló el conductor Lalo Carrillo.
Gustavo Adolfo Infante puntualizó: "Se han dicho muchas cosas. Y como ella no sale y aparte nadie la ve y se desaparece... Nadie sabe y no está confirmado que la actriz haya muerto".